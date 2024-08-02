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見高中女兒溺斃前最後照 父淚流不停：她閉眼...被水流沖去卡住

記者吳傑沐／新竹即時報導
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)

台灣新北1名黃姓女高中生本周三在新竹參加夏令營溺斃，檢警昨相驗確認死因為意外溺水，對業者及2名隨行教練以過失致死罪嫌調查偵辦；黃父親悲痛說，當天水流湍急，女兒下水後被水流推著走，直到卡住，被拉起後也沒人急救，讓他相當心痛，絕不寬恕無良業者。

新竹縣尖石鄉邊姓業者承辦夏令營，本周三在錦屏溪辦活動，未料卻釀憾事，造成黃姓女高中生溺水送醫不治。由於夏令營費用約在新台幣1.2萬元，業者卻稱忘了替學員投保意外險，引發外界關注，黃父昨受訪表示，學費不是重點，他是希望給孩子美好回憶，也完全沒考慮到保險的部分，但他絕對不會寬恕這種無良業者。

黃父說，根據業者活動宣傳照，這個活動名稱叫「漂漂河」，看似是人手拉手、附近還有數名教練的安全活動，但因為颱風過後又下大雨，當天水流相當湍急，「我看到照片非常震撼」，根本是可以泛舟程度，多名孩子一下水都閉眼、捏鼻子，只能被迫被水流帶著走，神情相當不舒服。

他問教練是誰決定在那位置下水、以及危險性評估等，結果對方只說這活動10年來都是這樣；業者的風險評估竟是「沒出事就是安全」，相當離譜；且業者態度都是欲蓋彌彰，甚至他到現場詢問女兒溺斃處，對方竟然指了1處水位僅30公分高的地方。

黃父說，他有找到業者先前活動現場照片，發現已有孩子被水流推到接近旁邊大石頭空隙處，可見業者早知環境有危險性。

看到女兒溺斃前的最後照片，她用力閉眼、捏住鼻子，接著就被水流沖下去卡住，但教練卻到另一頭找人，完全搞錯方向，7、8分鐘後才找到人，教練甚至說自己太累、沒力氣，「連教練2、3分鐘都撐不了，我的小孩怎麼有辦法撐7、8分鐘。」

黃父說，當他慢慢還原事實真相時，越來越惱火，業者竟讓他的小孩置身這麼危險的環境中，每個小朋友都是家長心頭肉，結果業者卻草率行事。

黃父最後強調，他最沒辦法接受的是，當女兒發生狀況被拉起後，業者、教練沒有全力協助急救，而只是把女兒放在那裡，毫無作為，空等救護車到場，如果那段時間持續搶救，或許女兒還有生還機會，「但是他們連這個機會都不願意給她，這是我身為父親最心痛的一點。」

黃父悲痛說，女兒下水後被水流推著走，直到卡住，被拉起後也沒人急救，讓他相當心痛，...
黃父悲痛說，女兒下水後被水流推著走，直到卡住，被拉起後也沒人急救，讓他相當心痛，絕不寬恕無良業者。(民眾提供)
黃女溺斃地點的水深至少1.5米以上，且水流湍急，深具危險性。(記者吳傑沐／攝影)
黃女溺斃地點的水深至少1.5米以上，且水流湍急，深具危險性。(記者吳傑沐／攝影)

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