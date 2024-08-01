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男潛入台積電女廁偷窺被判6月 辯跨性別者上女廁化妝遭駁回

記者邵心杰／台南1日電
台南高分院認為，原審認事用法俱無不合，所量處刑度也屬允當，駁回盧男上訴，不得上訴。(圖／本報資料照)
台南高分院認為，原審認事用法俱無不合，所量處刑度也屬允當，駁回盧男上訴，不得上訴。(圖／本報資料照)

盧姓男子去年6月間進入台積電18廠女廁埋伏，並持手機自牆板下方縫隙伸出，利用螢幕鏡面反射，接連窺視兩女如廁，失風被逮，一審被判6月，他上訴後辯稱是跨性別者，當時男廁裡有人，才改去女廁上廁所及化妝。法官認他待在女廁隔間內長達一小時，偷窺意圖甚明，駁回上訴。

受害女子指出，她一進門後，看到右下角從隔壁間廁所突出1個黑色隨身包，該隨身包拉鍊打開，裡面斜放1支手機螢幕朝上露出來，她覺得很可疑，就一直往那邊看，這時候從該隨身包上方另1支手機伸出，螢幕朝上呈黑屏，利用屏幕反光在偷看她上廁所。

一審時，他辯稱，想了解變性手術後私密部位，但前年底他才穿女裝在台鐵新左營車站潛入女廁偷窺被判刑，法官無法接受其說詞，認他犯無故利用工具窺視他人非公開活動罪共兩罪，應執行6月。

他上訴二審，辯稱他是跨性別者，他原先進入男廁，但因為男廁裡有人，所以他才改去女廁上廁所及化妝。他說，那時因為要上廁所，所以把包包放在地上拉鍊沒拉，所以手機才有露出來。他矢口否認，用手機反射觀看被害人上廁所，「我不會去做這種事情」。

台南高分院合議庭認為，若如被告所述，原先欲在男廁化妝，因男廁內有人，就改往女廁內化妝屬實，怎會認為一個男性在女廁內化妝，他人看到比較不會覺得有異樣？且如他欲在廁所隔間內化妝，其在男廁隔間內化妝即可，何須改前往女廁隔間內化妝？顯然與常情相違。

又男性在女廁內出現，衡諸社會常情，恐遭一般人認為是欲為偷拍或偷窺之嫌，被告豈會自案發當天6月9日晚間6時21分許至同日7時22分許，長達1小時，均一直待在女廁隔間內？且在女廁隔間內埋伏守候，欲偷窺隔鄰間女性如廁狀況甚明。

合議庭指出，經查，盧於前年10月7日下午4時26分許，進入台鐵新左營車站2樓北側女廁隔間後，持手機自隔間牆板下方縫隙伸出，利用手機窺視在相鄰隔間女子如廁非公開活動，旋即離開女廁。又於同日下午5時22分許，再次進入該女廁隔間，以相同方式，利用手機窺視在相鄰隔間另女子如廁非公開活動，當場發覺並拍落其手機，報警處理，橋頭地院判3月。

合議庭表示，盧另案妨害秘密與本案，均是進入女廁隔間，以手機自隔間牆板下方縫隙，窺視在相鄰隔間女性如廁非公開活動，兩案犯罪手法如出一轍，實有「顯著之相似性」，可供佐證。法官認原審認事用法俱無不合，所量處刑度也屬允當，駁回上訴。

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