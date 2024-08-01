創意私房案449人涉入 逮警員老師偷拍 兩人遭查後都墜亡

創意私房犯罪集團(資料來源／刑事局、台中地檢署、衛服部)

台灣最大偷拍色情網路論壇「創意私房」及Telegram群組「SCP」、「OAT」販售未成年性影像，檢警近兩個月四波搜索，查獲張姓管理員、黃姓幹部及賣家、買家等共449人，含三名警員、一名補教負責人、一名中小學教師、五名公務人員及軍人。全案依兒童及少年性剝削、組織犯罪防制條例及洗錢防制法移送，檢方聲押張、黃等四人獲准。

創意私房是由網路暱稱「老馬」大陸人士架設，台籍張姓、朱姓男子負責在台業務，協助處理不法金流，提供會員以匯款方式，儲值購買價值等同人民幣的論壇代幣「圖幣」，再以地下匯兌將不法利益轉給老馬。提供誘騙或偷拍少女裙底風光、如廁影像，吸引民眾加入會員瀏覽，高級會員可分享或上傳影片獲利，藝人黃子佼 四月被查出是會員，引發社會關注。

檢警查出，創意私房幹部33歲黃姓男子另起爐灶在Telegram先後創設SCP、OAT群組販售性影像，根據會員繳費多寡畫分瀏覽影片等級，與創意私房經營模式如出一轍。

台中地檢署指揮刑事局偵辦，今年6月查緝創意私房，查獲負責處理金流的管理員30歲張姓男子及製作影片浮水印助理、賣家、賣家共12人；上月清查SCP群組金流，發現衍生出OAT，查獲管理員黃姓男子及處理金流虛擬貨幣 商等13人，其中某公立中小學陳姓男老師及廖姓男子涉偷拍少女如廁。

檢警上月鎖定創意私房、SCP、OAT的買家查緝，傳訊、通知、拘提買家246人，部分身兼賣家或偷拍者，再清查SCP會員，傳訊買家178人。檢警也拘捕論壇及社群共7名偷拍者，廖男是音箱工人，其他人從事服務業或沒有正當工作，偷拍方式有在廁所芳香劑、充電線插座裝設針孔攝影機，也有在咖啡 廳、餐廳等公共場合裝針孔。

全案四波搜索共454處，查獲449人。檢方認為張、黃、陳、廖等四人犯罪嫌疑重大，依兒少性剝削、組織犯罪等罪嫌聲押獲准；命賣家、買家等16人各2至30萬元台幣(約6000至9000美元))交保；另429人候訊偵辦中。

工程師24歲林姓男子參與管理OAT，上月8日在家被警方搜索拘提，他表示要如廁從氣窗爬出，自19樓墜樓身亡；補習班負責人41歲蘇姓男子涉裝針孔偷拍少女如廁，上月17日被檢方約談請回，兩天後墜樓身亡。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，對於嫌疑人沒有辦法接受司法審判，警方感到遺憾，但被誘騙、偷拍的兒童及少年，才是真正的被害者。