民眾黨發言人林子宇落水 自稱意外 目擊者：她自己走進水裡

民眾黨發言人林子宇。(取材自林子宇Instagram)

新北市新店區碧潭風景區29日晚上發生意外，落水女子身分竟是民眾黨發言人林子宇，她本人30日透過社群平台發文表示，單純是未注意檯面溼滑，才會導致意外發生，生理及心理狀況都良好，希望外界不要多加揣測，自己熱愛工作，將會盡速回歸工作崗位。

據聯合報報導，新北市新店區警消29日深夜獲報，一名女子在碧潭西岸落水，警消立刻派員趕往現場，不過到場時女子已在岸上，經協助送醫無大礙，該名女子為民眾黨國際事務部執行長兼發言人林子宇，詳細落水原因仍待釐清。民眾黨主席柯文哲 也趕赴醫院探視。

事件後林子宇在社群動態發文，針對不慎在碧潭落水一事，她說要先感謝感謝各位先進的關心，單純是自己未注意檯面溼滑，才會導致意外發生，「我深諳水性，從小就學游泳，但是檯面太高、我太矮上不來。」

林子宇說，社會上有更多值得關注的議題，為了避免浪費社會資源，先行回應大家的關心，「我的心理及生理狀況都良好，還盼勿多加揣測，民眾黨是一個有愛的大家庭，政治圈也有很多溫暖，而且我熱愛我的工作，將儘速回歸工作崗位，再次感謝大家！」

另據台北中國時報報導，碧潭店家透露，當天傍晚即見到林獨自在碧潭附近徘徊，不時坐在岸邊看手機、傳訊息，約過三個多小時，便傳出落水消息。有民眾也指出，林是「自己走進水裡」。

林子宇外型、學歷皆十分出色，去年曾被民眾黨列為不分區立委候選人，今年3月再接涉外事務部主任。不過她7月赴美出差前，曾於社群軟體透露感情碰壁。