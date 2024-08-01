國小師虐童1年多 判賠677萬

台北市某國小男老師劉育嘉虐待男童，導致男童患創傷後壓力症，遭判賠台幣677萬餘元。（本報資料照片）

台北市某國小男老師劉育嘉託該校1名五年級男童照顧自己剛入學兒子，認為男童未盡力，持鼓棒敲打生殖器、後腦勺責罵，男童身心俱創曾1天暈厥20次；劉一、二審被判刑4年6月，男童與父母提告求償。台北地方法院認定，男童患創傷後壓力症與劉施虐有關，判劉賠償677萬餘元(新台幣，下同，約20萬美元)；可上訴。

據調查，劉育嘉是被害男童音樂、聽覺藝術老師，與男童父母互動好，2018年8月兒子進該校讀1年級，他託男童陪兒子吃早餐、送到教室或下課帶去上廁所、喝水、陪寫功課；他認為男童有疏失，在音樂教室持鼓棒敲打生殖器、後腦勺、太陽穴、鼻梁、小腿骨，打巴掌責罵，勒衣領稱「說出去就完蛋」。

2019年4月起男童頭暈、腹痛、腹瀉，被父母帶到醫院就診；同年9月出現多次「解離」，在課堂反覆暈厥或尖叫求饒說「對不起劉老師，我不敢了。」轉院診斷罹患創傷後壓力症，父母提告。

法院審理時，劉否認犯行稱被誣陷，但男童班導師及學務主任證稱，男童頭痛、頭暈，頻繁請假，上課會昏倒及翻白眼，1天10至20次，還會以雙手握住生殖器。法院認定，劉藉教師權威對無從抵抗學童施虐一年多，一、二審均判刑4年6月。

男童與父母提告主張，男童身心症狀至今未癒，出現暈厥、失憶、解離等，需持續治療，要求劉賠償男童醫藥、交通費及精神慰撫金等531萬餘元，父母各求償100萬元。

劉稱，男童被打罵的時間，他有高度可能不在教室，沒機會與男童獨處，且男童患創傷後壓力疾患與他無因果關係，男童與父母已向校方提訴訟，雙方達成協議賠償40萬元，他應不用再負賠償責任。

法官根據男童病歷及醫院鑑定，認定男童患創傷後壓力症，與劉施虐有關，審酌並扣除國賠金額後，判劉應賠償男童477萬餘元及父母各100萬元。