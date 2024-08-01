我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

創意私房師涉案 她曾預警嘆不幸成真..教局做了什麼？

記者林麗玉／台北1日電
國民黨台北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨台北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書

檢警調查網路私密論壇創意私房案，查出還有國小現任老師涉案。北市議員游淑慧今天凌晨在臉書發文嘆，「預警不幸成真」。

游今天凌晨在臉書說，她早在今年4月11日教育部門的質詢，當時她就曾直接提出預警：「創意私房會不會有北市校園內教職人員涉案？校園如何執行反偷拍行動？」今天這樣的預警，不幸成真，「我覺得心疼、也覺得憤怒。」

檢警偵辦「創意私房」及Telegram群組「SCP」「OAT」販售未成年性影像案件，全台共逮捕449人，但其中有三警、五名公務員，還有兩名教師，其中一人還是北市國小代理教師。

游在臉書提到，據了解，這名北市國小老師涉嫌校園內偷拍學生如廁等畫面，目前已遭收押，北市教育局在案發後雖然即刻將他停職，並成立緊急應變小組。游說看到這個新聞，深夜輾轉難眠，越想越生氣。

游提到，跟幼兒園性侵案一樣，台北市教育局本來可能可以更早發現、更早制止的。但我們的孩子一而再、再而三在我們的教育系統內受到傷害，這是何其諷刺、何其殘酷。

游也問，她提出預警後，台北市教育局有因為議會的質詢更早警覺並實施校園檢查嗎？「不知不覺、後知後覺」都讓我們的孩子可能受到更多傷害。教育工作不是只有傳統的德智體群美，保護小朋友在校園內的安全，才是最基本的。

她說，市府的官員們別總是在孩子受傷後，才亡羊補牢、道歉應變；有些傷害，是永遠彌補不了的。

教育局 臉書 教育部

上一則

男潛入台積電女廁偷窺被判6月 辯跨性別者上女廁化妝遭駁回

下一則

黑白集╱網軍粉飾太平 淹出高雄新風貌

延伸閱讀

北市宣布正常上班課惹怒網友很為難？ 蔣萬安秒答

北市宣布正常上班課惹怒網友很為難？ 蔣萬安秒答
3教保員涉打臉、脫褲虐8童 新北幼兒園被勒令停招

3教保員涉打臉、脫褲虐8童 新北幼兒園被勒令停招
徵名逾3000人投稿 北市第二殯儀館改名台北市懷愛館

徵名逾3000人投稿 北市第二殯儀館改名台北市懷愛館
北市幼兒園狼師案 蔣萬安鞠躬道歉：將盡全力彌補

北市幼兒園狼師案 蔣萬安鞠躬道歉：將盡全力彌補

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金