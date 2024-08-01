創意私房師涉案 她曾預警嘆不幸成真..教局做了什麼？

國民黨台北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書

檢警調查網路私密論壇創意私房案，查出還有國小現任老師涉案。北市議員游淑慧今天凌晨在臉書 發文嘆，「預警不幸成真」。

游今天凌晨在臉書說，她早在今年4月11日教育部 門的質詢，當時她就曾直接提出預警：「創意私房會不會有北市校園內教職人員涉案？校園如何執行反偷拍行動？」今天這樣的預警，不幸成真，「我覺得心疼、也覺得憤怒。」

檢警偵辦「創意私房」及Telegram群組「SCP」「OAT」販售未成年性影像案件，全台共逮捕449人，但其中有三警、五名公務員，還有兩名教師，其中一人還是北市國小代理教師。

游在臉書提到，據了解，這名北市國小老師涉嫌校園內偷拍學生如廁等畫面，目前已遭收押，北市教育局 在案發後雖然即刻將他停職，並成立緊急應變小組。游說看到這個新聞，深夜輾轉難眠，越想越生氣。

游提到，跟幼兒園性侵案一樣，台北市教育局本來可能可以更早發現、更早制止的。但我們的孩子一而再、再而三在我們的教育系統內受到傷害，這是何其諷刺、何其殘酷。

游也問，她提出預警後，台北市教育局有因為議會的質詢更早警覺並實施校園檢查嗎？「不知不覺、後知後覺」都讓我們的孩子可能受到更多傷害。教育工作不是只有傳統的德智體群美，保護小朋友在校園內的安全，才是最基本的。

她說，市府的官員們別總是在孩子受傷後，才亡羊補牢、道歉應變；有些傷害，是永遠彌補不了的。