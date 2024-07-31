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收中共錢為立委助選 夫妻認罪判刑

記者王聖藜／台北31日電

花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典、少數民族協會總幹事郭佩金夫婦，涉接受中共廣西台辦資助，幫國民黨籍平地原住民鄭天財參選立委，被依反滲透法起訴，兩人都認罪，台北地院法官寫出機關第一件判決，帶著濃濃政治味。

判決指出，李尚典、郭佩金明知中華人民共和國為台灣境外敵對勢力之政府，長期以來，除在軍事上威脅國家安全，亦藉由多方面滲透台灣社會，企圖干預、破壞台灣自由民主憲政秩序及社會安定。

法官認為，兩人分別擔任立委競選總部參謀長、婦女後援會委員等職務，藉由滲透來源之協助違法從事競選活動，所為妨害選舉投票之公正、公平與純潔，影響民主政治之正常發展，使選舉制度產生負面影響。

法官依反滲透法「受滲透來源指示及資助，利用網際網路為立法委員候選人宣傳罪」論罪，李判刑五月，郭女判刑四月、緩刑五年，向公庫支付15萬元台幣，犯罪所得均沒收。

判決指出，壯族自治區人民政府台灣事務辦公室（又稱廣西台辦）是中共地方政府機構，陳懋為廣西台辦聯絡處處長。

國民黨去年提名鄭天財選立法委員，李尚典、郭佩金明知陳懋支持鄭，去年初配合陳帶旅遊團前往廣西省受全程免費落地招待，參加「桂台各民族歡度壯族三月三」系列活動。

郭女帶團前往期間，依李指示收受陳懋人民幣8萬元；兩人另一次帶團又收受陳懋人民幣4萬元，合計接受資助人民幣12萬元。

李尚典、郭佩金從去年2月開始，便定期向陳懋回報、討論鄭天財選情，也利用網路為鄭張貼文宣助選。

國民黨 中共 原住民

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