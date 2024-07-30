驚世媳奪夫命 護理師憶當時「點滴變混濁」2度攔下毒手

埔基羅姓護理師回憶當時情況，她因發現家屬的異常行為，更加注意病人的病情變化。（記者黃仲裕／攝影）

「我從沒遇過這種事，更沒想過會發生在自己眼前…」埔里基督教醫院羅姓資深護理師，當年在急診室兩度阻止林于如殺夫，還扣下關鍵點滴接頭作為證物，她受訪說「只不過是一名護理師在急診室做了應變處置，所有護理師都會這麼做」。

2009年6月25日凌晨，劉宇航因上吐下瀉到埔基掛急診，因症狀嚴重被留置檢查；陪病的林于如在丈夫被移往急診室病床休息後離開，沒多久就被發現異狀。

「我去關心、檢查病人狀況，發現應該透明清澈的點滴竟變得混濁，奔回護理站確認並無添加任何藥物，當下覺得出問題了。」羅姓護理師說，留院觀察的患者忽然狀況加劇且眼神呆滯，除立刻通報醫師處置，也將患者推到護理站前就近照護，並更換點滴。

林于如回到醫院質問為何移床，要求住進單人病房被拒，很長一段時間背對護理站護理人員視線，羅姓護理師覺得奇怪，上前關心是否需要協助，赫然發現林于如手上拿著空針筒，林女辯稱點滴不順才幫忙通點滴管路，但羅姓護理師卻發現被針筒戳過的點滴接頭沾有可疑的白色粉末。

扣下的點滴接頭 成關鍵證物

「當下雖發現家屬的怪異行徑，但護理師不是警察，無法對家屬做什麼。」羅姓護理師說，她再次把點滴輸液和管路換新，聽從同事建議保存被動手腳的點滴，沒想到竟成了關鍵證物。她說，都按平常應變處置，對家屬長時間背對護理站的舉動感覺不對勁才主動上前了解，「只做了該做的事」。

劉宇航被護理師救了兩回，不到一個月再度因頭暈腹瀉、全身虛弱就醫，住進單人病房，林于如第三度在點滴瓶注射藥物，劉宇航7月20日不治，醫護人員對此感到遺憾。

留意陪病者態度 醫院防意外

羅姓護理師說，當護理師25年，第一次碰上這種事，前些年為此跑法院，時隔多年已不太願再去回想；經歷此事件，她在醫務巡視檢查都更加留心注意，院內其他醫護人員也一樣。

埔里基督教醫院院長蘇世強表示，院內對藥物、醫療器材出現異常訂有留存及通報機制，第一線同仁依規定處置為正常程序；多數陪病家屬與患者關係和諧，醫護照料病患時不可能知道患者家庭關係，而選擇單人病房就是病患或家屬希望隱私性，醫護會盡量不過度打擾，只在給藥或測量生命徵象時觀察有無異狀，「林于如殺夫案是特例」。