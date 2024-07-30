我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

驚世媳奪夫命 護理師憶當時「點滴變混濁」2度攔下毒手

記者賴香珊、江良誠／台北30日電
埔基羅姓護理師回憶當時情況，她因發現家屬的異常行為，更加注意病人的病情變化。（記者黃仲裕／攝影）
埔基羅姓護理師回憶當時情況，她因發現家屬的異常行為，更加注意病人的病情變化。（記者黃仲裕／攝影）

「我從沒遇過這種事，更沒想過會發生在自己眼前…」埔里基督教醫院羅姓資深護理師，當年在急診室兩度阻止林于如殺夫，還扣下關鍵點滴接頭作為證物，她受訪說「只不過是一名護理師在急診室做了應變處置，所有護理師都會這麼做」。

2009年6月25日凌晨，劉宇航因上吐下瀉到埔基掛急診，因症狀嚴重被留置檢查；陪病的林于如在丈夫被移往急診室病床休息後離開，沒多久就被發現異狀。

「我去關心、檢查病人狀況，發現應該透明清澈的點滴竟變得混濁，奔回護理站確認並無添加任何藥物，當下覺得出問題了。」羅姓護理師說，留院觀察的患者忽然狀況加劇且眼神呆滯，除立刻通報醫師處置，也將患者推到護理站前就近照護，並更換點滴。

林于如回到醫院質問為何移床，要求住進單人病房被拒，很長一段時間背對護理站護理人員視線，羅姓護理師覺得奇怪，上前關心是否需要協助，赫然發現林于如手上拿著空針筒，林女辯稱點滴不順才幫忙通點滴管路，但羅姓護理師卻發現被針筒戳過的點滴接頭沾有可疑的白色粉末。

扣下的點滴接頭 成關鍵證物

「當下雖發現家屬的怪異行徑，但護理師不是警察，無法對家屬做什麼。」羅姓護理師說，她再次把點滴輸液和管路換新，聽從同事建議保存被動手腳的點滴，沒想到竟成了關鍵證物。她說，都按平常應變處置，對家屬長時間背對護理站的舉動感覺不對勁才主動上前了解，「只做了該做的事」。

劉宇航被護理師救了兩回，不到一個月再度因頭暈腹瀉、全身虛弱就醫，住進單人病房，林于如第三度在點滴瓶注射藥物，劉宇航7月20日不治，醫護人員對此感到遺憾。

留意陪病者態度 醫院防意外

羅姓護理師說，當護理師25年，第一次碰上這種事，前些年為此跑法院，時隔多年已不太願再去回想；經歷此事件，她在醫務巡視檢查都更加留心注意，院內其他醫護人員也一樣。

埔里基督教醫院院長蘇世強表示，院內對藥物、醫療器材出現異常訂有留存及通報機制，第一線同仁依規定處置為正常程序；多數陪病家屬與患者關係和諧，醫護照料病患時不可能知道患者家庭關係，而選擇單人病房就是病患或家屬希望隱私性，醫護會盡量不過度打擾，只在給藥或測量生命徵象時觀察有無異狀，「林于如殺夫案是特例」。

上一則

驚世媳奪3命自白犯罪又翻供 法官：畏罪卸責

下一則

一次性塑膠杯 9月起全台禁止提供使用

延伸閱讀

養老院誤判已死 紐約婦活生生被塞進密封屍袋2小時

養老院誤判已死 紐約婦活生生被塞進密封屍袋2小時
「蜜桃臀」養成口訣 專治寶寶紅屁股

「蜜桃臀」養成口訣 專治寶寶紅屁股
江坤俊院內激戰被撞見 封口費內幕是護理師懷孕

江坤俊院內激戰被撞見 封口費內幕是護理師懷孕
「愛家名醫」爆性騷主播 電視台證實

「愛家名醫」爆性騷主播 電視台證實

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心