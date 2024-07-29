交往時偷拍女友換衣、睡覺 分手後散播照片報復被判刑

吳姓男子偷拍女友僅穿貼身衣物照片，並在兩人分手後傳給已是前女友的老闆夫婦。基隆地方法院審理後，依妨害性隱私及不實性影像罪判應執行有期徒刑8月全案可上訴。（本報資料照片）

吳姓男子在女友換衣服時偷拍她僅穿貼身衣物的照片，又趁她睡覺時偷拍她只穿內褲的照片。兩人分手後，吳男把偷拍照片傳給已是前女友的老闆夫婦挨告。基隆地方法院審理後，認定吳男犯妨害性隱私及不實性影像罪兩罪，判應執行有期徒刑8月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，吳男與前女友在2022年12月中旬到2023年5月中旬間交往，兩人為男女朋友關係。吳男在2023年3月22日上午在基隆市仁愛區的租屋處，看見當時的女友脫去衣物，要換穿睡衣休息時拿手機拍照。

吳男先拍下女友脫掉外衣，僅穿著貼身衣物照片兩張，又趁她熟睡時，偷拍她下半身僅穿內褲照片1張，共拍攝被害女子非公開且足以引起性慾身體隱私部位照片三張。

吳男和女友感情生變後，吳因不滿女方另結新歡，2023年5月30日晚上7時多，使用手機連結上網後，分兩次以通訊軟體LINE ，把三張照片傳送給被害女子工作的老闆夫婦，女子得知後報案。基隆地檢署檢察官偵查後，依涉嫌妨害秘密罪起訴吳男。

法官審理時，吳男說對傳照片這件事情感到很懊悔，有在反省自己的錯誤行為，希望從輕量刑。他對傳送照片給前女友的老闆部分認罪，但不承認偷拍，辯稱拍照有經過她的同意。

法官指出，本案照片其中兩張從被害女子前方拍攝，但女子正在更衣，並無配合拍照的臉部表情或肢體動作，可見是在不知情情況下被拍下照片。另一張女子下半身僅穿著內褲照片，是從後方由下往上拍攝，女子也沒有任何配合拍照肢體動作，也可見是不知情情況下被拍照。

法官認定被害女子堅稱吳男未經她同意拍攝涉案照片，與事實相符並應採信。吳男因想報復拍照並傳給他人，造成女子身心受創，辯稱女子同意拍照違背事實，應屬事後卸責之詞，不足採信。

吳男雖然只有將照片影像檔傳送給兩人，但法官認為，因是傳給被害女子的老闆跟老闆娘，是她熟識之人，對她的名譽、日常生活造成直接重大傷害，合乎法律要件得依法論處。

法官認定吳男犯妨害性隱私及不實性影像罪兩罪，未經他人同意，無故以照相攝錄其性影像判刑4月；未經他人同意無故散布偷拍他人性影像供人觀覽判刑6月，應執行8月徒刑，審酌吳男犯後部分否認犯行，未與被害女子達成和解獲取原諒，不宜宣告緩刑。