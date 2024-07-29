我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

人夫結婚2年外遇3女 正宮見鹹濕訊息離婚求償勝訴

記者陳宏睿／台中29日電
台中市張姓人夫在新婚兩多年後，外遇三名女子，張妻求償勝訴。（示意圖／本報資料照片）
台中市張姓人夫在新婚兩多年後，外遇三名女子，張妻求償勝訴。（示意圖／本報資料照片）

台中市張姓男子已婚、育有一子，但張妻在新婚兩年多後，在丈夫電腦發現他有與三名女子傳送鹹濕訊息，外遇女子甚至傳訊「迷戀公的○棒（生殖器）」，一名女子還懷下丈夫的孩子，人工流產，張妻除離婚外，也向三名女子求償，二審判三人得賠30萬元（台幣，下同，約9100美元）至10萬元，全案確定。

判決指出，張姓男子在2019年底結婚，與妻子育有一子，張妻在2022年6月間，從丈夫使用的電腦中發現，丈夫與三名女子有鹹濕訊息，都有提到要性行為的相關訊息，包括「迷戀公的○棒」、「妳騎上來」、「弟弟進來妹妹享受吸住的感覺」、「想愛愛」、「身體不舒服不想要」等語，一名疑與丈夫外遇的女子，還是丈夫從小到大的青梅竹馬。

張妻分別向林姓、呂姓、尚姓女子分別求償80萬元、80萬元、20萬元。

一審審理時，林姓、呂姓女子都強調不知張的婚姻關係，林女辯稱是直至懷孕後進行人工流產，張才承認已婚身分，呂女則說，張謊稱是離婚與她「網戀」，雙方只有在網路有鹹濕對話，但沒有真實從事性行為。

尚女則說，從高中時期就認識張，知道其婚姻狀況，但二人只是朋友，沒有發生性關係。

一審認為，三人的侵害配偶權時間是在2022年5月至6月間，林女是在做完人工流產手術後，仍與張有親密訊息，甚至傳送自慰影片，呂女則是在傳訊建議張如何申請防疫補助時，有提到「你孩子有報嗎，有報的話，你老婆會多一份收入」，以及審酌尚女與張男的通訊軟體對話，可推論二人曾發生過性行為。

一審審酌涉案三人的職業、資力、侵權程度後，分別林女、呂女、尚女得賠30萬元、30萬元、15萬元，全案呂女、尚女提出上訴，二審僅認定無證據顯示尚女有與張有性行為，但有傳送逾越男女關係的訊息，改判尚女賠償10萬元，其餘上訴駁回，全案確定。

防疫

上一則

交往時偷拍女友換衣、睡覺 分手後散播照片報復被判刑

下一則

高雄中芸漁港發現遺體 疑福順輪輪機長

延伸閱讀

吳宗憲自爆分居張葳葳多年 不認離婚

吳宗憲自爆分居張葳葳多年 不認離婚
移民專頁／丈夫來美逾期居留 對妻子B簽證申請有影響

移民專頁／丈夫來美逾期居留 對妻子B簽證申請有影響
性感港星「波波姐」 養夫四年曝正辦離婚中

性感港星「波波姐」 養夫四年曝正辦離婚中
老公涉及上億洗錢案 貴婦網紅神隱2年後吐離婚辛酸

老公涉及上億洗錢案 貴婦網紅神隱2年後吐離婚辛酸

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普