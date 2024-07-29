人夫結婚2年外遇3女 正宮見鹹濕訊息離婚求償勝訴

台中市張姓人夫在新婚兩多年後，外遇三名女子，張妻求償勝訴。（示意圖／本報資料照片）

台中市張姓男子已婚、育有一子，但張妻在新婚兩年多後，在丈夫電腦發現他有與三名女子傳送鹹濕訊息，外遇女子甚至傳訊「迷戀公的○棒（生殖器）」，一名女子還懷下丈夫的孩子，人工流產，張妻除離婚外，也向三名女子求償，二審判三人得賠30萬元（台幣，下同，約9100美元）至10萬元，全案確定。

判決指出，張姓男子在2019年底結婚，與妻子育有一子，張妻在2022年6月間，從丈夫使用的電腦中發現，丈夫與三名女子有鹹濕訊息，都有提到要性行為的相關訊息，包括「迷戀公的○棒」、「妳騎上來」、「弟弟進來妹妹享受吸住的感覺」、「想愛愛」、「身體不舒服不想要」等語，一名疑與丈夫外遇的女子，還是丈夫從小到大的青梅竹馬。

張妻分別向林姓、呂姓、尚姓女子分別求償80萬元、80萬元、20萬元。

一審審理時，林姓、呂姓女子都強調不知張的婚姻關係，林女辯稱是直至懷孕後進行人工流產，張才承認已婚身分，呂女則說，張謊稱是離婚與她「網戀」，雙方只有在網路有鹹濕對話，但沒有真實從事性行為。

尚女則說，從高中時期就認識張，知道其婚姻狀況，但二人只是朋友，沒有發生性關係。

一審認為，三人的侵害配偶權時間是在2022年5月至6月間，林女是在做完人工流產手術後，仍與張有親密訊息，甚至傳送自慰影片，呂女則是在傳訊建議張如何申請防疫 補助時，有提到「你孩子有報嗎，有報的話，你老婆會多一份收入」，以及審酌尚女與張男的通訊軟體對話，可推論二人曾發生過性行為。

一審審酌涉案三人的職業、資力、侵權程度後，分別林女、呂女、尚女得賠30萬元、30萬元、15萬元，全案呂女、尚女提出上訴，二審僅認定無證據顯示尚女有與張有性行為，但有傳送逾越男女關係的訊息，改判尚女賠償10萬元，其餘上訴駁回，全案確定。