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5字經罵警 援引釋憲 改判無罪

記者邵心杰／台南28日電

台南程姓男子因施用毒品案件，去年3月15日被台南地檢署發布通緝，隔天即在永康區復興路口遭緝獲，當員警將程男帶上巡邏車時，卻不斷以5字經辱警，被訴侮辱公務員罪，一審被判刑2月，程不服上訴，但公然侮辱罪釋憲5月出爐，二審援用其見解，改判程男無罪。

檢警調查，永康警分局復興派出所黃姓、陳姓兩員警，去年3月16日下午，在永康區復興路口緝獲程男，兩警欲將他帶上巡邏車時，他如連珠砲脫口罵5字經粗口，抵達派出所後，他仍接續辱罵。

程男遭上銬過程因與員警肢體衝突，雙方均掛彩，被起訴侮辱公務員、強暴妨害公務及傷害3罪，一審認程男犯侮辱公務員罪判處2個月徒刑，其餘部分無罪，程男不服上訴二審。

台南高分院合議庭指出，程男口出不雅言語過程情境，可能因員警在要將他解送上車過程，因互相施力，導致他身體失去平衡後，倒在地上，因身體疼痛，所以在員警要將他從地上扶起身時失去理智，開始以一連串不雅言語持續針對員警叫嚷咆哮，抒發不滿情緒。

台南高分院合議庭指出，主觀上或是因個人修養不足、一時情緒反應而為習慣性用語，客觀上也從難認定已達足以影響員警執行公務程度。

另在公然侮辱部分，程男不雅言語，固屬十分粗鄙，且確會對員警造成不悅及冒犯痛苦，但依社會共同生活一般通念，此種冒犯及影響程度，難認已逾一般人可合理忍受範圍，所以對於員警社會名譽或名譽人格影響，應未逾越一般人合理忍受範圍限度。

作家張大春、媒體人馮光遠曾因涉犯公然侮辱罪判有罪定讞，認為公然侮辱罪侵害言論自由，有違憲之虞聲請釋憲，憲法法庭今年4月作出合憲性解釋，認為公然侮辱罪應權衡個人名譽權或有益於公共正面價值的範圍內，才沒有違反憲法言論自由。

毒品 通緝

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