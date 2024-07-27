台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

中國籍55歲男子張偉頻繁搭乘長途航班，卻是「機艙老鼠」，在各國航班內鎖定鄰近座位上方行李櫃其他旅客背包竊取錢財，今年4月中旬搭華航自香港 飛抵台班機內又犯案，下機即遭蒐證航警拘提到案，並從他身上起出包括新台幣、美金、英鎊等17國紙鈔等證物，桃園地檢署日前偵結，將張男依在供公眾運輸之航空機內竊盜罪嫌起訴。

起訴事實指出，張偉因認航空機上旅客不便移動、注意行李，且行李空間不夠常需數人交錯混放，認為有機可趁而心生歹念，捨近求遠搭乘以台桃園機場為中繼轉運前往東南亞 各國的航班，並在供公眾運輸的航空機內竊盜之犯意，於今年4月12日上午搭乘8時10分由香港飛往桃園機場的台籍中華航空航班CI-922班機。

根據航警蒐證時間顯示，乘坐在豪華商務艙12A座位的張偉，在起飛後1小時、離抵達桃園機場還有50分鐘時觀察四周旅客的情況後，忍不住起身打開座位上方行李櫃，隨機拿取櫃旁同班機陳姓女乘客的黑色後背包，然後放在自己座位上，翻找後將皮夾內的新台幣5000元抽出，整個行竊過程遭座位旁的航警全都錄，並在航班班機落地時持票將張男拘提查辦。

檢警調查時，張偉坦承不諱，並有同行友人彭金花佐證，航警在張的身上起出包括有美金417元、越南盾2782萬元、西非法郎18萬7500元、馬來西亞令吉850元、亞塞拜然的馬納特14元、衣索比亞的比爾500元、土耳其的里拉130元、俄羅斯的盧布2萬8550元、日幣2000元、阿拉伯的阿聯迪拉姆900元、烏克蘭的荷林夫納200元、約旦的第納爾7元、卡達的里亞爾7元、歐元20元、英鎊50元、澳門 幣20元及剛偷的5000元新台幣等17種各式外幣等相關贓證物。