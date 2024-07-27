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台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

記者陳恩惠／桃園即時報導
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

中國籍55歲男子張偉頻繁搭乘長途航班，卻是「機艙老鼠」，在各國航班內鎖定鄰近座位上方行李櫃其他旅客背包竊取錢財，今年4月中旬搭華航自香港飛抵台班機內又犯案，下機即遭蒐證航警拘提到案，並從他身上起出包括新台幣、美金、英鎊等17國紙鈔等證物，桃園地檢署日前偵結，將張男依在供公眾運輸之航空機內竊盜罪嫌起訴。

起訴事實指出，張偉因認航空機上旅客不便移動、注意行李，且行李空間不夠常需數人交錯混放，認為有機可趁而心生歹念，捨近求遠搭乘以台桃園機場為中繼轉運前往東南亞各國的航班，並在供公眾運輸的航空機內竊盜之犯意，於今年4月12日上午搭乘8時10分由香港飛往桃園機場的台籍中華航空航班CI-922班機。

根據航警蒐證時間顯示，乘坐在豪華商務艙12A座位的張偉，在起飛後1小時、離抵達桃園機場還有50分鐘時觀察四周旅客的情況後，忍不住起身打開座位上方行李櫃，隨機拿取櫃旁同班機陳姓女乘客的黑色後背包，然後放在自己座位上，翻找後將皮夾內的新台幣5000元抽出，整個行竊過程遭座位旁的航警全都錄，並在航班班機落地時持票將張男拘提查辦。

檢警調查時，張偉坦承不諱，並有同行友人彭金花佐證，航警在張的身上起出包括有美金417元、越南盾2782萬元、西非法郎18萬7500元、馬來西亞令吉850元、亞塞拜然的馬納特14元、衣索比亞的比爾500元、土耳其的里拉130元、俄羅斯的盧布2萬8550元、日幣2000元、阿拉伯的阿聯迪拉姆900元、烏克蘭的荷林夫納200元、約旦的第納爾7元、卡達的里亞爾7元、歐元20元、英鎊50元、澳門幣20元及剛偷的5000元新台幣等17種各式外幣等相關贓證物。

據悉，航警局自今年3月起，陸續接獲多起台籍航空器上發生的財物遭竊案，經分析得知竊賊的犯案模式多挑選長途航班搭乘，鎖定鄰近座位旅客，假借翻動座位上行李架自身行李之際，趁機竊取他人現金，於是成立專案小組派遣專人搭機遠赴境外部署並報請桃園地檢察署張股檢察官陳嘉義指揮偵辦。

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方...
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方...
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

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