我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

假心靈課真斂財 惡婦還逼當眾愛撫

記者廖炳棋／台北27日電
新北市67歲張姓女子成立心靈成長課程，實際上卻以言語羞辱、毆打等方式，控制學員並要求支付高額罰金。（記者廖炳棋/翻攝）
新北市67歲張姓女子成立心靈成長課程，實際上卻以言語羞辱、毆打等方式，控制學員並要求支付高額罰金。（記者廖炳棋/翻攝）

新北市新店區一名張姓婦人，以成立心靈成長課程名義，招募罹病或在職場、學校遇挫折的民眾，誆稱修習課程可保證疾病不復發、還可獲年收千萬元(新台幣，下同，約30萬美元)，利用民眾脆弱的心境，收取數10萬元到上百萬元高額學費。但張女卻在課程中，動輒對學員責備、毆打，要求支付罰金，被害學員不堪受辱，向刑事局報案。

檢警近日搜索張女住處與授課據點，查扣手機、現金（含美金7萬元）、學員資料、借據等證物，全案依詐欺、恐嚇取財、強制猥褻等罪移送台北地檢署偵辦，檢方訊後命張女10萬交保。

警方調查，張女表面成立心靈成長課程，但實際卻以恐嚇取財、限制人身自由方式，對學員斂財。張女與陳姓助教在授課過程中，訂定許多不合情理規定，違反規定除爆粗口羞辱被害人，甚至動手毆打。被害人不堪體罰，張女就要求支付罰金，一名學員因無法支付罰金，被要求簽下百萬元本票。

另名大學畢業沒多久的男學員，因求職困難，上了張女的心靈課程後，被逼賣掉房產，給了張女近800萬元現金，事後才發現上當受騙，更有女學員因無法支付高達700萬元的學費，被逼得擔任外送工作，每天打工賺錢，所得拿給張女還學費。

張女甚至指派學員結婚或同性結婚，以心靈伴侶名義相互牽制，有異議者就指使其他學員毆打施暴，還指揮成員互相做猥褻動作，例如在眾人前愛撫或親吻，讓自己處於權威地位。

警方表示，張女反覆剝削學員勞力所得，並利用同儕力量形成封閉群體，讓被害人在精神壓力下喪失判斷能力，就算學員要還完學費或債務，張女又會要求學員報名其他高價課程，行徑惡劣。

詐欺

上一則

高虹安爭議不斷 1年7個月施政褒貶不一

下一則

核三1號機準備停機 進除役階段

延伸閱讀

洛杉磯托兒所 爆膠帶封嘴虐童 解僱教師及2助教

洛杉磯托兒所 爆膠帶封嘴虐童 解僱教師及2助教
洛杉磯幼兒園爆醜聞 多名幼童疑遭膠帶封嘴

洛杉磯幼兒園爆醜聞 多名幼童疑遭膠帶封嘴
偽裝13歲開IG帳戶 瀏覽Reels 3分鐘就被推薦色情短片

偽裝13歲開IG帳戶 瀏覽Reels 3分鐘就被推薦色情短片
洗腦術結合精神控制 郭文貴壓榨追隨者斂財13億

洗腦術結合精神控制 郭文貴壓榨追隨者斂財13億

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧