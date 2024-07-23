3教保員涉打臉、脫褲虐8童 新北幼兒園被勒令停招

施暴教師向家長鞠躬致歉。（圖／家長提供）

新北板橋私立福音幼兒園三名教保員遭控不當管教，動手打學生、當眾脫孩子褲子。新北市調查發現，至少八名幼生受害，勒令幼兒園停招，並撤銷準公共化資格，至於三名教保員終身不得聘任，其中兩人的資深人員獎項也被追回。園方喊冤「非有心傷害」，目前共11名幼生辦離園，也有家長反映措手不及，議員則批市府處理慢半拍。

三名教保員涉不當管教，被控以腳踩幼兒後背、腰部方式移動或搖醒幼兒，更以棉被悶頭、打臉頰或大力拉扯，導致孩童瘀青受傷。甚至有幼童因尿褲子，被抓腳致頭部重擊地板，教保員還脫下幼兒的褲子。教育局 調查共八人同班受害，家長得知後到警局報案。

這名幼童手臂有明顯傷痕。（圖／家長提供）

家長憂心，三歲孩童被羞辱內心會留下創傷。另名家長說，事件爆發後就決定轉學，已找好其他私幼。但也有家長才剛完成報名，對幼兒園停招感到措手不及。

張姓園長昨表達歉意，但認為其中有誤會。張說，管教方式有點粗魯與失當，但非有心傷害孩童，脫褲是因有孩童先脫別人褲子，才用「以牙還牙」教育，影片遭斷章取義，「教育局重罰實在有違比例原則」。

議員黃淑君說，上月發現教育局重罰，園方還持續招生，本月19日才撤銷準公共化幼兒園，昨又說停招，家長根本來不及找其他園所。

教育局說，4月已將教保員停職調查，處三人終身不得聘任、列管三年及接受研習，並分別罰鍰60萬（台幣，下同，約1.83萬美元）、30萬及3萬元，6月同步公告幼兒園及行為人姓名。也罰負責人6萬元，勒令停招。

教育局強調，該園6月就沒有再收新生，將解除該園準公共幼兒園契約，並停招一年，原孩童可繼續上課。

警方依妨害幼童自然發育及傷害罪，將人函送新北地檢署偵辦。警方表示，將追查是否有其他涉案人及受害幼兒。