台東基督教醫院外科醫偷拍同事、病患家屬 犯案3年曝光

台東基督教醫院驚傳醫師涉嫌偷拍同事和病患家屬。（本報資料照片）

台東基督教醫院驚傳醫師涉嫌偷拍，劉姓外科醫師被控用手機偷拍穿裙女同事及病患家屬，院內公用電腦留存數十個偷拍檔案，偷拍場域不限醫院，遍及賣場及銀行。院方證實此事並道歉，指當事人坦承不諱，本月停止雙方合約，要求當事人離職，對此案深感遺憾與痛心。

警方表示，此案可能涉及性騷擾 、妨害秘密或妨害性隱私等罪，目前雖沒有被害人報案，但已報請檢察官指揮偵辦，必要時啟動證據保全或查扣等程序。

受害者投訴指出，劉姓外科醫師今年35歲，在東基任職四年，曾用手機偷拍女同事裙底風光，除醫院外，還有賣場、銀行及捷運 等偷拍場域，時間長達三年之久，因公用電腦未登出才被發現惡行。

受害者稱上月向醫院檢舉，劉轉往北部醫院受訓，擔心還有其他人受害，決定站出來揭發這件醫界醜聞。

台東基督教醫院指出，6月下旬接獲投訴，院內「人事評議暨性騷擾申訴處理委員會」展開調查，劉醫師坦承不諱，並配合院方停職調查，院方確認劉醫師的侵害行為後，本月起終止執業合約，令其離職。

東基院長馬堅毅說，發生後立刻組成調查委員會，給受害員工積極主動關懷及提供法律諮詢，另要求劉醫師主動辭職。他感到非常痛心、難過，向兩名受害員工及家屬致歉。