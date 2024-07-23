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強索檢舉獎金 前偵查隊長貪16萬 判3年8月定讞

記者林孟潔、劉星君／台北23日電
屏東縣刑事警察大隊前偵查隊長邱奕成，因向線民強索檢舉獎金16萬台幣，遭判刑3年8月定讞。（本報資料照片）
屏東縣刑事警察大隊前偵查隊長邱奕成，因向線民強索檢舉獎金16萬台幣，遭判刑3年8月定讞。（本報資料照片）

屏東縣刑事警察大隊偵二隊前隊長邱奕成，2021年因承辦賄選案件，向線民索討兩成檢舉獎金共16萬元（台幣，下同，約4900美元），被廉政署跟監到警察局停車場人贓俱獲。最高法院依貪汙罪判邱三年八月徒刑，褫奪公權三年定讞。

邱奕成目前停職，屏縣警局說，接獲正式判決文後報警政署依法免職。

邱奕成2018年擔任內埔分局偵查隊副隊長期間，受理線民檢舉縣議員候選人賄選案件，並將情資提供給檢察官偵辦，案件最終被偵結起訴。

邱奕成自認偵查案件有功，且知悉線民可依規定請領檢舉獎金，向線民表示「辦案過程中間很辛苦」、「你要內行一點，比較好辦事」，並以手指比出「二」手勢，要求檢舉獎金的二成，作為對價。

線民擔心不配合身分會被曝光，答應提議；邱2020年調升刑大偵二隊長，持續協助聯繫檢舉獎金請領事宜，2021年3月駕偵防車載線民到銀行兌領獎金支票80萬元。

邱事後要求線民將二成獎金16萬元放入信封交給自己；廉政署接獲情資，沿途跟蒐邱的偵防車，待邱返回警局後攔查，邱將信封塞入褲子口袋開車門逃跑，仍被逮捕。

一、二審依有調查職務之公務員犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，判邱四年徒刑，褫奪公權三年；更一審考量他偵查中自白，自動繳交全部所得財物，依法減刑，依不違背職務要求賄賂罪判刑三年八月，最高院認為判決無違誤，駁回上訴而定讞。

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