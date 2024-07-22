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狼師幼園原址遭噴漆後 又被18歲男開車衝撞

記者李奕昕／台北22日電
台北市信義區某私立幼兒園爆發園長兒子性侵女學童，馬姓男子看到新聞，21日凌晨開車前往衝撞該址鐵門；該處已由不同負責人經營托嬰中心。（記者李奕昕／翻攝）
台北市信義區某私立幼兒園爆發園長兒子性侵女學童，馬姓男子看到新聞，21日凌晨開車前往衝撞該址鐵門；該處已由不同負責人經營托嬰中心。（記者李奕昕／翻攝）

台北市信義區某私立幼兒園園長兒子涉嫌性侵女學童案，18歲馬姓男子看到新聞，昨天凌晨從宜蘭開車前往衝撞該幼兒園原址，被警方當場逮捕；該處已由不同負責人經營托嬰中心，業者提告，警方依毀損、公共危險、侵入建築物罪嫌將馬男送辦，檢方命5萬元台幣（約1520美元）交保。

警方調查，馬姓男子無業，昨凌晨3時30分左右開車至北市信義區該托嬰中心，倒車開上人行道，三度倒車衝撞鐵捲門，車尾撞進托嬰中心；前擋風玻璃懸掛「天地不容」、「人神共憤」、「性侵幼兒」等字眼及性侵犯嫌姓名的布條。

保全發現後通知托嬰中心，一名老師報案提告，警方趕抵逮捕馬男，查扣肇事車，現場拉起封鎖線。

據了解，馬男聲稱自己與女友育有一歲女兒，看到新聞心有所感，非常憤怒，想為社會表達訴求，從宜蘭縣蘇澳鎮開車到場衝撞，不知已變更負責人。警方清查動機及有無受人指使。

性侵女童的幼兒園去年10月1日停止營業，原址由不同負責人在今年6月成立托嬰中心；事件爆發後，托嬰中心18日凌晨也被黃姓男子噴漆「性侵幼兒」及犯嫌姓名，黃自稱開餐廳，有女兒，噴漆是希望社會關注及政府、司法單位重視，被依妨害名譽、毀損罪嫌函送。

警方說，托嬰中心負責人當時就表示不清楚先前幼兒園發生案件，新聘教師及更新設備，對於被波及很無奈。

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