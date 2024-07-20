蔡英文曾帶外賓光顧 知名泡芙爆發霉 顧客上吐下瀉

前總統蔡英文去年7月，帶外賓參訪台中審計新村時，經過旅禾泡芙之家忍不住走進去外帶；這家泡芙店遭投訴內餡發霉，中市食安處已前往稽查。(影片截圖)

台中知名甜點店「旅禾泡芙之家」昨遭爆料，消費者在台北車站店買到發霉內餡的產品，吃完身體不適。台中市食安處已前往稽查，未發現食材有問題，但環境未保持整潔，要求限期改善。

這家泡芙店在台中有五家分店，業者表示，台北車站加盟店5月已終止合約，研判加盟商保存不當造成，同批次產品未發現問題，向消費者致歉。

旅禾泡芙之家以泡芙及手工創意麵包聞名，更曾獲「台中十大伴手禮」等多項獎項，每次泡芙出爐，吸引粉絲排隊購買。前總統蔡英文 去年7月曾帶當時還未就職的巴拉圭總統貝尼亞伉儷到台中審計新村參訪，原本已經要上車離開，經過這家泡芙店時，忍不住走進店內外帶泡芙，才心滿意足離開。

不過近日一名離職員工爆料，6月有民眾到北車快閃店購買冷凍焦糖生乳泡芙，卻發現內餡發霉，孩子吃了上吐下瀉。

台中市食安處組長林永賓說明，食安處獲報後派員前往稽查，業者表示6月有民眾反映產品發霉，將加強員工教育訓練，注意食品生產製程品質、運輸、溫度等衛生管控事宜。

食安處現場隨機抽查泡芙類產品及原料，未發現發霉食材，不過作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已要求業者限期改善，後續將無預警複查，若複查不合格，將依法裁處6萬至2億元罰鍰。