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台智光案涉貪321萬 陳重文續押禁見

記者房荷庭、王聖藜／台北20日電
北檢偵辦台北市社會局公托監視器系統雲端建置案，依貪汙等罪起訴陳重文；法官審理後，裁定陳續押禁見三個月。(記者許正宏／攝影)
北檢偵辦台北市社會局公托監視器系統雲端建置案，依貪汙等罪起訴陳重文；法官審理後，裁定陳續押禁見三個月。(記者許正宏／攝影)

國民黨台北市三連霸市議員陳重文，被控利用職權施壓台北市社會局，協助台灣智慧光網公司取得「台北市政府社會局公托監視器系統雲端建置案」，再由立錡雲端公司承攬下包，不法獲利321萬餘元(台幣，以下同)，台北地檢署昨天依貪汙、偽造文書等罪起訴陳重文與妻子白惠萍、立錡負責人康立錡、大嘉公司負責人陳洛麟四人，陳重文以「大水庫理論」飾詞狡辯，檢方建請法院從重量刑。

在押的陳重文因蜂窩性組織炎，昨天移審跛腳進入法院，他向法官承認偽造文書罪，但否認貪汙、業務侵占等罪名，他表示在獄中已戒護就醫，盼交保照顧家人；檢方指出，陳重文曾勾串證人，建議繼續羈押禁見，法院裁准續押三個月。

至於台智光負責人李慶煌、顧問陳豐源勾結陳重文，在台北市政府警察局監視系統專用傳輸網路服務費率涉及貪汙、財產來源不明等罪部分，另案偵辦。

檢方查出，2011年間，台北市政府與台智光公司簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，雙方約定由台智光公司負責建置台北市轄內光纖網路，享有經營權25年。

去年4至6月，陳重文利用議員職權質詢或施壓，干涉該建置案政策的執行與否及範疇，導致台北市社會局決定依台北市光纖BOT案之架構，委請台智光公司辦理監視器系統雲端建置案。另方面，陳重文再和康立錡成立立錡雲端公司，承攬相關設備採購，留取一定利潤於立錡雲端公司。

檢方調查，陳重文為使台智光向康立錡採購所需使用的監視器設備，去年10月由雙方簽立合約，由立錡雲端公司出面接單，再發包給康立錡獨資的維礦公司進行履約，陳重文藉此不法獲益321餘萬元。

雲端 國民黨 利潤

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