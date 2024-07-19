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兆富涉吸金130億 負責人等152人被訴

記者房荷庭／台北19日電

兆富公司負責人曾奎銘涉嫌非法銷售「澳豐AA」等境外金融商品吸金，保證投資報酬，去年起陸續有投資人無法贖回投資本金及利息，804人被害，財損近130億元(台幣，以下同)，駐WTO代表的前大法官羅昌發也受害。台北地檢署昨依組織犯罪防制條例、證券投資信託及顧問法、銀行法等罪，起訴曾及兆富成員共152人。

檢方調查，2010年5月25日，曾奎銘經核准設立兆富財富管理顧問股份有限公司，擔任負責人，與目前被通緝的劉錦華合作，招募11人擔任總經理、行政副總、副總經理及監察人等，後來曾又招募140人擔任經理、副理及業務。

曾奎銘與總經理許書維等人未經金管會許可、核准或申報生效，推介、募集及銷售「澳豐AA」及「CCIB」等數間境外公司發行債券及基金，保證年度投資報酬率8%至15%，宣稱沒有損失風險或風險極低，到期會返還本金及約定報酬，性質類似債券。

業務帶被害人赴香港開戶或利用公證開戶，被害人依指示將申購商品款項，以外匯結購美元、歐元、日圓、澳幣，匯入指定銀行購買相關金融商品，再透過兆富提供的對帳單或自行登入網站，確認投資績效，兆富抽取佣金及介紹費。

去年2月起投資人無法贖回本金及利息，804人損失近130億元，還有被害人陸續提告。檢方偵結起訴，查扣曾由不法所得變現的現金、不動產約13億元，聲請法院宣告沒收或發還被害人。

投資 債券 香港

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