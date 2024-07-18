台男惡搞躺超商冰櫃 業者報警、衛生局將派員稽查

男子躺進超商冰櫃，任由同行友人拍攝。(翻攝自Threads)

台灣一名年輕男子躺進高雄某超商 的冰櫃，朋友幫他關上冰櫃的玻璃門後，男子露出一臉安詳的表情，並任由同伴拿手機特寫他的臉部表情。近日這段影片在網路瘋傳，引起網友撻伐，直呼「放暑假，校門關比鬼門開更可怕」。超商業者痛斥「此風不可長」，並表示，第一時間將冰櫃內食品全數下架並殺菌消毒，目前已報警處理。高市衛生局說，將派員到超商稽查。

男子躺進冰櫃的11秒影片近日在「Threads 」與LINE 流傳，畫面中可看到身穿黑色短袖上衣、長褲、拖鞋，體型瘦小的年輕男子，在同行友人的嘻笑聲中，鑽進超商的冷凍冰櫃躺著，隨後閉上眼睛，側著頭露出安詳表情，友人幫他關上冰櫃門，輕輕拍打冰櫃叫他的名字，還說「來看你囉」。

影片上網後引發網友一片撻伐。許多人異口同聲說，由衷希望他們早日達成夢想，「去躺真正的冰櫃」、「辦個祈福法會讓他們去躺」、「怎麼不去躺殯儀館冰櫃」，也有人說，「猴媽知道孩子這麼小就躺冰櫃，一定很傷心」。

超商業者表示，有關消費者躺臥門市冰櫃事件，公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。躺臥冰櫃行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，公司不排除追究行為人法律責任，目前已報警交由警方處理。

轄區警方說，目前超商人員仍在清點損失商品，尚未正式到派出所製作筆錄，警方完成受理報案後，會依法展開追查。高市衛生局表示，目前正派人到超商稽查。