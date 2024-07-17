台媒體揭兒少受害者可辨別資訊挨罰有前例 北市曾罰16案

轟動一時的王力宏事件，當時因與妻子爭奪小孩扶養權，孩子資訊遭大幅報導，遭社會局開罰16件。(聯合報系資料照)

台灣一間私立幼兒園性侵事件媒體報導是否可揭露園名，各界看法不同，爭議點在於報導園所名稱是否違反「兒少權法」69條足以辨別受害者身份資訊。北市府在2022年因媒體違反「兒少權法」69條共開罰16件案子，而當時就是因轟動一時藝人王力宏 離婚官司，多家媒體無意中揭露孩子資訊，社會局當時也提醒，多家媒體自主下架，但還是有媒體因未及時下架新聞遭開罰。

事實上媒體遭裁罰件數其實並不多，在遵守「兒少權法」前提下也不太會去接受年幼受害者可識別話資訊，根據社會局統計，北市近5年來裁罰件數從2020年1件、2021年3件、2022年16件、2023年3件、2024年迄今0件。

據悉，近年來兒少權益漸被重視，媒體報導也會更加注意，不過2022年暴增式開罰16件，主因為當時發生哄動一時的王力宏事件，當時因與妻子爭奪撫養權，媒體對其孩子資訊大幅報導，甚至學校、班級、照片都被傳播，違反「兒少權法」69條第三項媒體不得傳播「為否認子女之訴、收養事件、親權行使、負擔事件或監護權之選定、酌定、改定事件之當事人或關係人。」

社會局人員表示，當時新聞媒體對於「兒少權法」還不是那麼熟悉，很多媒體觸犯該法條，接獲社會局通知時都不知報導舉動已違罰，最後市府下最後通牒提醒媒體時間內下架新聞，就可減輕罰則或不開罰，多家媒體才自主下架，所以開罰數量減少許多。