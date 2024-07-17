我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肖戰被路人潑了一身可樂是「這反應」 網讚：天選男友

全代會觀察／黯然的建制派紅大象vs.置之死地而後生的藍驢子

台媒體揭兒少受害者可辨別資訊挨罰有前例 北市曾罰16案

記者洪子凱／台北即時報導
轟動一時的王力宏事件，當時因與妻子爭奪小孩扶養權，孩子資訊遭大幅報導，遭社會局開罰16件。(聯合報系資料照)
轟動一時的王力宏事件，當時因與妻子爭奪小孩扶養權，孩子資訊遭大幅報導，遭社會局開罰16件。(聯合報系資料照)

台灣一間私立幼兒園性侵事件媒體報導是否可揭露園名，各界看法不同，爭議點在於報導園所名稱是否違反「兒少權法」69條足以辨別受害者身份資訊。北市府在2022年因媒體違反「兒少權法」69條共開罰16件案子，而當時就是因轟動一時藝人王力宏離婚官司，多家媒體無意中揭露孩子資訊，社會局當時也提醒，多家媒體自主下架，但還是有媒體因未及時下架新聞遭開罰。

事實上媒體遭裁罰件數其實並不多，在遵守「兒少權法」前提下也不太會去接受年幼受害者可識別話資訊，根據社會局統計，北市近5年來裁罰件數從2020年1件、2021年3件、2022年16件、2023年3件、2024年迄今0件。

據悉，近年來兒少權益漸被重視，媒體報導也會更加注意，不過2022年暴增式開罰16件，主因為當時發生哄動一時的王力宏事件，當時因與妻子爭奪撫養權，媒體對其孩子資訊大幅報導，甚至學校、班級、照片都被傳播，違反「兒少權法」69條第三項媒體不得傳播「為否認子女之訴、收養事件、親權行使、負擔事件或監護權之選定、酌定、改定事件之當事人或關係人。」

社會局人員表示，當時新聞媒體對於「兒少權法」還不是那麼熟悉，很多媒體觸犯該法條，接獲社會局通知時都不知報導舉動已違罰，最後市府下最後通牒提醒媒體時間內下架新聞，就可減輕罰則或不開罰，多家媒體才自主下架，所以開罰數量減少許多。

王力宏

上一則

要趁美軍反應不及 日政府分析解放軍侵台從1個月縮短為1周登陸

下一則

台灣金仙魯肉飯便當驚見整隻蟑螂 一查現場也出現小強

延伸閱讀

王力宏重慶開唱 秀肌肉還秀「空中一字馬」

王力宏重慶開唱 秀肌肉還秀「空中一字馬」
王力宏請辭致敬李玟表演 網集體留言「力宏不敢」酸爆

王力宏請辭致敬李玟表演 網集體留言「力宏不敢」酸爆
金曲獎致敬李玟挨罵 王力宏辭演不唱了

金曲獎致敬李玟挨罵 王力宏辭演不唱了
王力宏請辭金曲表演 台文化部：整段表演取消

王力宏請辭金曲表演 台文化部：整段表演取消

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00
林靖恩擅自拿取別人外送餐點食用，警方依竊盜罪嫌將他帶回調查。圖／翻攝自Threads、記者爆料網

爺孫戀女主角又出事 林靖恩當街偷吃他人外賣被抓

2024-07-11 14:09
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力