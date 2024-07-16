人生停格5年 鄭捷案受害人重新學會呼吸 健身甩噩夢

蕭美華（左）如今已放下仇恨，原本不運動的她，為了活得健康，逐漸喜歡在健身房內揮灑汗水、將負面想法拋之腦後的快感。（記者潘俊宏／攝影）

「我常在晚上禱告時含著淚問上帝，給我癌症 已經很困難了，現在又遇到這事件，為什麼是我？我又沒做壞事」，今年43歲的蕭美華，32歲那年確診乳癌，半年後完成某次術後化療離開醫院，被鄭捷一刀刺斷左腹動脈，緊急輸血八袋才救回一命。她曾埋怨自己的命運，如今雖已放下仇恨，但對於「為什麼是我」仍沒有答案。

講到被鄭捷攻擊的事件，陳亮志仍記得很清楚。（記者葉信菉／攝影）

另一位被害人陳亮志，回憶遇襲後從捷運 月台走到二號出口待援的過程，總覺得那段路好長好遠，似乎永無止盡。他曾不只一次夢到被鄭捷追殺的情境，驚醒後痛哭一場，很慶幸接受心理諮商五年後能走出陰影，活得比以前更陽光。

蕭美華右胸疤痕是乳癌手術留下，左腹疤痕來自鄭捷攻擊，從胸部到腹部30公分的疤痕則是醫生搶救生命的證據，還有鄭捷留下的一刀。她回憶，那天列車從龍山寺站出發後不久，她突然聽到連串尖叫聲，回頭看到很多人驚慌奔跑，接著看到穿紅上衣的鄭捷在第四車廂拿著尖刀左右刺殺乘客。她驚恐地縮在車廂門邊，左腹部被刺了一刀，她躲進乘客人牆，當列車抵達江子翠站後，她立刻跟著其他乘客衝下車，但跑到五號出口時已不支倒地，再醒過來時已在醫院，休養整整半年。

很長一段時間，蕭美華恐懼人群、不敢獨自外出，所幸父母不曾間斷的鼓勵、支持，當她知道自己一度被認為救不回來了、父母在簽收病危通知單時哭到崩潰，意識到「如果我不好，父母也不會好」，決定邁出遠離被害陰影的第一步，不再讓父母擔心。

運動是蕭美華嘗試讓自己走出被害情境的方法，但克服心理障礙同時也必須忍受傷口帶來的身體疼痛，她不只一次偷偷躲起來痛哭，後來在父母支持下，游泳、攀岩、跑步…咬緊牙根撐下去，讓自己盡速回復正常生活。

胸前的三道疤痕及遭遇鄭捷事件，蕭美華雖然已逐漸恢復昔日生活，但不去人多的地方，搭捷運不再聽耳機並隨時主動觀察周遭環境，但鄭捷案仍持續影響著她的生活。

被害人陳亮志回憶，那天他坐在最後一節車廂滑手機，聽見驚呼聲轉頭，看到一名大男生拿著30公分長的鐵製品四處揮動，他抬頭與之四目相接，只見對方伸手「點」他一下，突然發現左胸被刺一刀，鮮血狂噴。

陳亮志胸部傷口太深，治療了半年；由於呼吸會痛，他本能地淺呼吸，但這樣可能會導致肺部萎縮，學習呼吸成了他的復健課程。他在醫生要求下，強迫自己「好好呼吸」一整年，總算恢復到正常呼吸方式。

「被鄭捷攻擊後，內心出現極大恐懼，經常夢到被追殺的情景驚醒，接著抱頭痛哭。」陳亮志坦言受這件事影響極大，除了左胸傷勢導致呼吸痛楚影響左手活動，因遇襲時車廂很安靜，他只要身處寂靜無聲環境就擔心是不是有什麼事要發生。後來找心理醫師諮詢，醫師建議出門帶把傘、將背包背在胸前、自己開車上下班，「某天，我突然釋懷、放下了。」

在鬼門關走過一遭的陳亮志，如今更珍惜生命、更關懷家人與朋友，他要更努力活下去，活得比以前更陽光，讓人生不要白走這一遭。