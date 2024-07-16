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駐監牧師：鄭捷是網路製造的造孽者 自稱把殺人當遊戲

記者袁志豪／台北16日電
基督教更生團契總幹事黃明鎮說，鄭捷是他輔導過死囚中最邪惡的一個。（圖／黃明鎮提供）
基督教更生團契總幹事黃明鎮說，鄭捷是他輔導過死囚中最邪惡的一個。（圖／黃明鎮提供）

「36年來，我輔導超過200名死囚，鄭捷是最邪惡的一位。」基督教更生團契總幹事黃明鎮說，鄭捷自述想透過殺人來求死，但沒當場被警察打死、判死刑又沒立即執行，關押近兩年，伏法前一刻仍沒懺悔。

黃明鎮是台北看守所、台北監獄的駐監牧師，是除了監獄管理人員外，少數接觸過鄭捷最後人生階段者；他輔導鄭捷超過20次，鄭捷從初始的沉默、被動回答問題到最後侃侃而談，黃明鎮對鄭捷有些近距離觀察。

「天地遊魂、人間鬼魅，網路世界製造的造孽者。」是黃明鎮給鄭捷的評語。他說，鄭捷沉迷網路遊戲，一天埋首網路虛擬世界17小時，腦袋裝的都是虛擬東西，缺乏現實感、不懂真實世界，活在自己世界裡，完全看不到對生命的尊重，「自稱把殺人當遊戲、殺人後反而覺得舒坦、覺得人像豆腐一樣好插，多麼冷血啊。」

「消失」是鄭捷接受輔導或回信時最常用的兩個字，曾說「我不會因你的消失而放在心上…死不能解決一切卻能讓一切消失。」黃明鎮認為，鄭捷字跡潦草、簽名很大，顯露自我、傲慢、不在乎別人感受的個性。

「不少死刑犯在生命最後幾年多能看到他們的眼淚、對被害人懺悔，鄭捷卻從來都沒有懺悔。」黃明鎮透露，1996年犯下律師周德勝命案、2010年死刑定讞的蕭仁俊，已在監所28年，被更生團契稱為死囚模範生，看守所安排蕭仁俊當鄭捷的獄友，原希望透過「過來人」身分及宗教力量來引導感化鄭捷真心悔悟，可惜直到鄭捷伏法那一刻，都未能如願。

黃明鎮說，他問鄭捷晚上是否夜不成眠？會不會做噩夢？鄭答稱「我從來不會」，完全不同於其他死囚，「犯下四死24傷案也絲毫不見悔意，想死未能立即達成竟是鄭捷唯一感到後悔的事。」

「社會上很多人都想知道促使我做這件事的原因，但你們想到的原因都不會是我的原因。」鄭捷曾這麼回答黃明鎮的問題。黃明鎮感嘆，鄭捷與社會有嚴重疏離感，也不懂與人溝通，若在成長過程有人多關心、陪伴，或許不會發生北捷隨機殺人事件。

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