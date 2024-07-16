被鄭捷刺2次恐懼陰影揮之不去 王辰光不搭過河捷運

王辰光至今進入捷運車廂內，會尋找右手邊有扶手桿並可保護自己的位置。（記者曾學仁／攝影）

視障者王辰光2014年也搭上鄭捷行凶的列車，鄭捷兩度經過他面前，刺了他兩次。他第一次躲開，第二次頸部被畫了一刀；雖然傷勢不嚴重，但變得很容易恐懼，搭捷運 「堅持不過河」，也結束許多一般朋友的關係、推掉了許多不熟客戶的生意，生活變得更謹慎。

王辰光回憶，當天列車經過龍山寺站後就出現吵雜聲，很多人在跑，接著看到鄭捷邊走邊揮刀；他感覺鄭捷帶著一股恨意，聽覺靈敏的他也聽到鄭捷行凶時自言自語地怨天、怨地、怨旁人，還提到「開始屠殺、幹大事…」好像跟人格分裂的另個鄭捷對話。

他說，鄭捷第一次走到他面前，持刀刺向他胸腹，他全身往內一縮，躲過第一擊；鄭捷接著往後面車廂走，有人大喊「殺人了！」沒多久鄭捷又走到他面前，看他坐著沒動竟問「你為什麼不跑？」兩人眼神對峙約15秒後，鄭捷再度揮刀相向。刀子先砍到欄杆，刀鋒在他頸部留下四公分傷口，原以為躲過攻擊，回到家被家人發現脖子都是血才趕忙就醫。

「欄杆救了我一命」，從此之後王辰光只要搭捷運就一定坐在車廂旁有黑色透明玻璃及欄桿的位置，因為這樣才有安全感。他說，經歷鄭捷事件後變得很容易恐懼，參加喜宴或聚會都要確認跟誰坐一起、旁邊有什麼人？當無形恐懼感出現時，即便正跟客戶談生意，也一定要立刻離開，聽到怪聲也不自覺的四處張望，希望微弱的視力能讓他發現異狀。

另外，絕不搭要過河的捷運，每次到了龍山寺站就下車改搭計程車回板橋，搭手扶梯、站在月台或身處捷運車廂，都會側身用最靈敏的右耳仔細聽有沒有奇怪的人，他更養成站在警察或保全身旁的習慣、避免到人擠人區域，完全不敢在捷運上睡覺，聽到大吼或尖叫就立刻下車。

王辰光接受精神諮商一段時間，迄今搭捷運仍有陰影。2016年，他身體出狀況，手術逃過一劫，現在只想好好活下去。他說，生命真的很脆弱，應珍惜時光，好好善待自己與家人，其他人事物能不理會就別浪費時間，他也以自身經歷鼓勵處於逆境的人，無論遇到任何挫折、困境，都應以積極正面態度來面對挑戰。