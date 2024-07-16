黑白集／貪腐、刑案頻傳 台南府城已成腐城、斧城

南市區漁會理事長林士傑遭槍擊命案，檢警查出38歲女子臉書被冒用，詢問後請回，圖為槍手棄置第二輛權利車。(圖／民眾提供)

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺，疑點重重；警方兩場大肆逮捕行動，都擺了烏龍。對照近年台南貪腐、重大刑案頻傳，人們心中的「府城」台南，似已成「貪腐之城」、「刀斧之城」。

台南近年重大貪腐案件，可謂「從中央到地方」、「從市府到議會」，皆未倖免。陳宗彥、陳凱凌、郭再欽、郭信良、邱莉莉，這些綠營地方政治人物，都因醜聞登上全國版面。治安敗壞，並不只是「感覺」而已；警政署統計，無論是全般刑案發生率，或暴力犯罪 發生率，台南都居六都前茅。

近日監察委員林國明請辭，外傳是他彈劾 黃偉哲、陳宗彥未果，才心生倦意。儘管他本人否認，但監察院「遇到台南就轉彎」的醜態，已難遮掩。這次林士傑案，警方還定調為「小弟恩怨殺老大」，似乎有意「大案小辦」。如此曖昧包庇，台南如何不沉淪？

大同子公司大同資產改選董事，因性交易醜聞下台的陳宗彥，順利當上董事。他是賴清德 親信，若說其中沒有政治運作，恐無人相信。只要站對邊、跟對人，無論做了什麼髒事都能翻身，這就是綠營的「台南經驗」。

台南是民進黨執政最久縣市。縣區從1993年、市區從1997年，就插上綠旗。綠營「提個西瓜也會贏」，地方勢力盤根錯節，黑白交錯。從府城變腐城、斧城，其來有自。