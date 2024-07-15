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台飲料店員工「吐口水加料+徒手攪」超噁 總部開鍘

記者陳睿中／即時報導
可不可熟成紅茶近期發生員工吐口水「加料事件」。(擷取自Threads)
可不可熟成紅茶近期發生員工吐口水「加料事件」。(擷取自Threads)

太噁心！台灣連鎖知名茶飲「可不可熟成紅茶」近期傳出食安事件，新竹關埔分店的一名女店員，因不滿顧客在打烊前訂飲料，因此在自己手上吐口水，再將手插入飲品的配料中攪拌，同時還讓同事錄下過程。隨著影片曝光，立刻引起網友不滿，可不可也於15日晚間發布公告，表示全面暫停該人員所有職務，該店也勒令停業並永久終止加盟合作關係。

根據網路上所流傳的影片，該名女店員不僅在製作過程中以口水、手掌直接幫飲料的寒天配料「加料」，並發聲抱怨「媽的！打烊前訂是不是？」、「加料！」同時該名網友還上傳影片，並且表示「這位客人真幸運 喝到xxx美女手抓飲料 我x拎娘打烊前定的都去死」。隨著影片曝光，立刻在網路上引起眾怒。

對此事件，可不可總公司發表聲明，表示針對113年7月14日晚上21：30新竹關埔分店的員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，期間造成品牌觀感與服務不佳，可不可熟成紅茶總部深感抱歉。

除此之外，聲明中也表示，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因「新竹關埔店(宸新商行)」嚴重違反加盟合約條款，即刻起「宸新商行」將勒令停業並永久終止加盟合作關係。同時品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。

【可不可熟成紅茶聲明公告】

針對113年7月14日晚上21：30新竹關埔分店的員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，期間造成品牌觀感與服務不佳，可不可熟成紅茶總部深感抱歉。

可不可熟成紅茶嚴格禁止此不當行為，並針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因【新竹關埔店(宸新商行)】嚴重違反加盟合約條款，即刻起【宸新商行】將勒令停業並永久終止加盟合作關係。

除勒令停業並永久終止加盟合作關係外，永醇誠股份有限公司對於食安絕不妥協，品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。可不可熟成紅茶非常重視每位消費者聲音，也將嚴格加強各門市員工教育訓練與品質衛生稽核，再次對所有喜愛與信任我們的消費者致上誠摯的歉意。

可不可熟成紅茶 永醇誠股份有限公司 113年7月15日

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