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歷年收注8千億 涉賭J董夫妻判刑 億元不動產遭沒收

記者陳宏睿／台中15日電
台中市徐姓夫妻在七期豪宅內裝設大金庫，內藏台幣5000萬以上現金，檢警清點時疊成錢磚，令人咋舌。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市徐姓夫妻在七期豪宅內裝設大金庫，內藏台幣5000萬以上現金，檢警清點時疊成錢磚，令人咋舌。(記者陳宏睿／翻攝)

綽號「Ｊ董」的徐姓男子，2019年與張姓妻子成立「萬博」博弈集團，旗下七個平台供賭客下注，金額超過8000億元；檢警2022年逮人，查扣兩人名下財產，市價超過2億元。台中地方法院日前判徐姓夫妻1年8月、1年6月徒刑，名下財產認定為不法所得，宣告沒收。

台中地檢署2021年間透過洗錢情資、大額金流等大數據分析、線民線報，掌握46歲徐男與47歲張女，與對岸綽號「ＤＫ」的不詳人士籌組「萬博」博弈集團，以旗下新樂動、勝利等7個平台提供賭客下注，另外回饋賭客1.1%「返水金」，在台中市七期商辦設置客服、報表、資訊機房及總部。

檢警2022年11月逮人，徐姓夫妻當時在七期豪宅睡夢中落網，女兒房間內大金庫被搜出5039萬元現金，另查扣4輛豪車、77個精品包、10只名表，檢方連同兩處七期豪宅、商辦一併查扣，市價超過兩億元。全案陸續收網，前後共逮捕73人。

檢方根據帳冊、後台資料，查出「萬博」集團歷年收注賭金達8278億元，一年淨利170億元，徐姓夫妻帳戶現金流達兩億元；徐安排姊、弟擔任核心幹部，薪水是其他員工兩倍，全案去年偵結，依賭博、洗錢、組織等罪起訴，聲請沒收徐姓夫妻名下財產。

台中地院日前審結，依賭博罪判徐姓夫妻1年8月、1年6月徒刑，名下動產、不動產宣告沒收；徐男姊弟分判1年、10月徒刑，其餘涉案人2月至8月徒刑。徐姓夫妻去年5月獲以200萬元交，限制住居、出境、出海。

檢方表示，徐姓夫妻名下兩筆不動產位於七期精華區，一棟豪宅、一間商辦市價分別為6900萬元、4800萬元，若判決沒收確定，將是新紀錄。

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