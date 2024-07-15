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南投藝品商擁重軍火 藏2槍200彈 警攻堅逮人

記者陳宏睿／台中15日電
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方查扣罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，以及各式子彈200發。(記者陳宏睿／翻攝)
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方查扣罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，以及各式子彈200發。(記者陳宏睿／翻攝)

南投縣林姓藝品商涉持有槍彈，刑事局中打接獲情資後，近日前往南投水里收網，因擔心林持槍彈有脫序行為，出動特警前往林200坪住處攻堅，當場查獲制式霰彈槍、手槍各一把、各式子彈達200發，火力驚人，林推託槍支來源是一名已死友人所寄放，警方存疑，將擴大追查，檢方訊問後命以5萬元交保。

刑事局中打一隊清查中部地區涉槍高風險對象，接獲情資南投縣水里鄉林姓藝品商（53歲）涉持有槍彈，一隊報請南投地檢署檢察官張姿倩指揮後，與雲林縣刑大、台北市信義警分局、南投縣集集警分局等單位合辦，蒐證時發現，林住處鄰近山坡地、公墓，民宅有多棟建物，占地約200坪，查緝不易。

專案小組評估後，在今年5月15日出動特警前往攻堅，動用逾20名警力實施地毯式搜索，查獲一把罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，以及各式子彈200發。

林男落網後，對於槍支來源推給一名死去的友人在多年前所寄放，不過警方認為，此案查扣的除了扣案兩槍的子彈之外，還有點45、點38子彈多發，但卻沒有可供使用的槍支，加上林與地方人士熟絡，不排除涉有其他不法行為或有其他人涉案，將擴大清查。

全案警詢後依槍砲罪，移送南投地檢署偵辦，檢方訊問後命林以5萬元交保，另外擴大追查槍支來源，以及是否涉及其他刑案。

刑事局中打呼籲，為避免黑槍危害社會大眾安全，警方持續秉持「向上溯源、向下刨根」之原則，加強檢肅槍枝等犯罪，呼籲民眾若發現可疑人、事、物，請勇於出面向警方報案，共同打擊犯罪，淨化社會治安。

南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方出動特警攻堅。(記者陳宏睿／翻攝)
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方出動特警攻堅。(記者陳宏睿／翻攝)
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方查扣罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，...
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方查扣罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，以及各式子彈200發。(記者陳宏睿／翻攝)
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方查扣罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，...
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方查扣罕見土耳其製霰彈槍、一把金牛座手槍，以及各式子彈200發。(記者陳宏睿／翻攝)
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方出動特警攻堅。(記者陳宏睿／翻攝)
南投縣林姓藝品商涉持有大量槍彈落網，警方出動特警攻堅。(記者陳宏睿／翻攝)

槍支 土耳其

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