25歲男揮刀喊人劍合一 母死父傷

雲林縣虎尾鎮發生人倫悲劇，林姓男子涉嫌持水果刀殺死母親。(記者陳雅玲／攝影)

雲林縣虎尾鎮25歲林姓男子12日凌晨2點多突然闖入父母房間，毆打母親並大喊一聲「人劍合一」後跑出房間，父母追出察看，林男從廚房拿水果刀朝母親連刺兩刀，林父阻擋時也被身中多刀，父母被送醫急救後，母親傷重不治。

林父說未與兒子有糾紛，林男被移送地檢署時仍說「我很愛我媽媽」，檢方訊後認為林男涉殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，向雲林地方法院聲押獲准。

檢方表示，林男被捕時情緒不穩定，強制送醫治療，因疑似精神狀況不穩，行凶時有無精神障礙導致行為時有辨識能力問題，將另送精神鑑定判定。

據了解，林男在外租屋、工作，近日精神、情緒不穩定，休假回家與父母同住，53歲林父發現兒子精神狀況異常，疑似「卡到陰」，本要帶他廟裡拜拜，未料12日凌晨突然衝進父母房間打傷母親，又持水果刀刺傷49歲母親，林父阻擋並要林母趕外跑出求救，但林父逃出後發現林母倒臥車庫中，趕緊逃到屋外報案求救。

檢警相驗，林母胸前、身後各中1刀，疑為致命傷，將擇期解剖釐清死因，林父頭部、腳、手可見包紮傷口，面對媒體詢問，僅說「沒有糾紛」，其餘不願多說。林男被帶到地檢署複訊前，被問為什麼殺媽媽？跟媽媽有爭吵嗎？則回答「我很愛我媽媽」。

鄰居表示，林家一家四口感情不錯，死者平常在朋友開的餐飲店工作，家庭十分單純，林男雖然話不多，但很乖，林父則在保全公司工作，平常不曾聽過他們家中有發生爭吵，不解怎會發生憾事。雲林縣府指林家並非列管高風險家庭。