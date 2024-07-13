21官警抽違規單遭聲押 僅1羈押

新竹徹查警抽白單 製表／地方社會中心

新竹地檢署偵辦新竹市警局保安科秘書宋瑞展包庇電玩案，意外扯出宋男關說「抽白單」案外案，調查局11日再度發動搜索，約談28名涉案員警，檢方複訊後12日罕見聲押21官警，法院認為1分局偵查隊偵查佐張家文有串滅供之虞，裁定羈押禁見，其餘人全數以3至30萬元(以下同，約923至9231美元)交保，部分限制出境或住居。

遭聲押官警還包括一分局2組組長潘育華（30萬交保）、文華所長吳俊明（30萬交保）、北門所長李正峻（20萬元交保）、副所長林吉龍（5萬交保），均限制住居；另7名遭約談官警中，1分局呂姓巡佐5萬元交保，兩線四星交通隊長郭彭賢等6人請回。

據了解，台北市調查處鑑定宋瑞展手機通訊軟體，意外發現宋男常受民代或有力人士關說，幫忙「處理」逕行舉發的違規白單，次數相當頻繁，近3年內抽掉30幾張單子，直到近期都還在持續。

宋男是透過派出所、交通隊官警幫忙「處理」白單，懷疑這7人與宋男關係密切，可能還集體包庇電玩，因此搜索9處地點，約談相關人到案，有人鉅細靡遺供出銷單流程，讓檢方意外再比對出還有21名官警涉案，緊急傳喚出庭。

28名被約談官警中，以北門派出所最為慘重，包含正副所長李政峻、林吉龍在內就有14名官警被調查，一度讓派出所無法維持轄區治安運作，分局緊急由內外勤調派人力支援才勉強撐住。

12日下午法院開羈押庭時，1分局長羅裕成、2分局長林炎巨率警友會出資聘請的律師團到場，「1人一律師」，約20名律師到庭為員警辯護。

檢調鎖定電玩案部分，可能向上追溯，新竹市政府人員也可能列調查對象。傳聞地方多位民代關說抽單，都是透過宋瑞展處理，因此留下紀錄，宋男在地方交友廣闊，員警們畏懼他官階，「不敢說不」。

基層員警指出，若遇長官或民代「關心」，警員礙於上級、地方人情壓力，只能抽單不罰，甚至有員警乾脆記下民代、長官車號不敢開單，若遭民眾檢舉只能硬著頭皮先開白單，事後撤銷。

北門所、文華所位於新竹市中心，轄區內涵蓋北大路、經國路等交通要道，還有遠百、城隍廟商圈，交通壅塞、違停嚴重，若現場若找不到車主簽紅單，則會開白單通知，後續再依執法程序開單，員警面臨抽單壓力。

新竹市警局督察長張明盛說，若有員警因涉貪羈押，將依規定停職，行政處分則有待案件偵結再議。

有退休 警員指出，由於從白單做成正式罰單有2個月作業期，基層常遇到民眾透過民代求情，希望可以免罰，如果員警還沒做成正式罰單，礙於地方人情壓力，往往會放水，抽調舉證照片當沒看這回事，有時甚至是上級長官交辦「不得不抽」。