口罩男落網 林士傑案追共犯

台南市警方專案小組在高雄市仁武區逮獲涉案的口罩男張姓男子，晚間將張男帶回警局偵訊。(記者劉學聖／攝影)

南市區漁會理事長、民進黨 台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍殺案，專案小組在凶手逃逸時棄置高雄的第二輛車內發現1枚口罩 ，採到生物跡證並鎖定張姓男子，12日下午在高雄仁武攻堅逮捕張男，晚間押解回台南市6警分局，但因夜間不訊問，「口罩男」是不是槍手？市刑大大隊長張文源說，會再深入調查，不排除有共犯。

林士傑本月8日在住家前遭近距離槍殺，檢警解剖後發現歹徒8秒內連開11槍，都打在林身上，其中5槍貫穿胸腔導致血胸死亡，不但要致林於死地，且歹徒行凶及逃過程迅速、斷點多，可能計畫超過半年，非常縝密。

歹徒行凶後一路南逃，警方在凶手逃逸時棄置的第二輛車內發現1枚口罩，採到生物跡證並鎖定張男。專案小組12日下午5點多在高雄市仁武區攻堅，逮捕疑似嫌犯的張男，晚間8點18分押解回台南市警分局第6分局，面對媒體詢問「是不是你開槍？」「該指使的？」「有多大的仇？」張男低頭不發1語。

張文源說，因為在車上找到1個口罩，比對到明確身分，至於幾處犯案地點採集到一些DNA 和指紋跡證，也不排除只有1名。

媒體追問張男是否是槍手？張文源口風仍很緊表示還要再調查。