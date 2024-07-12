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女友晚歸 78歲翁殺人還燒成焦屍

記者尤聰光、徐白櫻／台北12日電
台東縣東河鄉發生命案，78歲老翁持刀砍殺同居人後縱火。(圖／成功警分局提供)
台東縣東河鄉發生命案，78歲老翁持刀砍殺同居人後縱火。(圖／成功警分局提供)

台東縣東河鄉78歲潘姓老翁，不滿63歲張姓同居婦人練舞晚歸，睡覺滑手機擾他清眠，更懷疑張婦與他人有染，昨天凌晨口角後，涉嫌持菜刀砍殺張婦再縱火，造成張婦葬身火場，勸架的張婦孫子手也被砍傷。潘翁犯案後主動投案，警方依殺人及公共危險等罪移送，檢方聲押獲准。

台東警方昨天凌晨零時獲報，東河鄉南東河路一戶民宅火警，消防人員抵達現場，21歲許姓男子在屋外，手掌受傷，血流不止，急說「阿嬤還在屋內」；消防人員滅火後，清理火場發現張姓婦人倒臥一樓房間床上，已成見骨焦屍。

事發不久，潘姓老翁主動到東河分駐所投案，向員警自稱放火燒屋，警方調查潘姓老翁身分，確認是死者張姓婦人同居人。

潘翁向警方說，他把房子過戶給張姓婦人，但張婦長年早出晚歸，疑與他人有染，前晚豐年祭練舞回來又滑手機吵他，一時氣憤才下手砍殺，再拿平時儲備的汽油以打火機點燃；至於許男是他無意間不小心砍傷。

警方調查，潘翁36年前喪偶，後結識也喪偶的張婦，兩人各自有小孩，起初很恩愛，但多年前開始發生爭執；前晚潘婦因豐年祭練舞晚歸，潘翁打電話催促多次，昨天凌晨就發生殺人縱火命案。鄰居也表示，張婦個性活潑外向，潘姓老翁常會吃醋。

警方昨依殺人及公共危險等罪將潘姓老翁移送法辦；張婦因屍體碳化嚴重，是遭砍死還是燒死，待檢方進一步相驗釐清。

涉嫌持刀砍殺再縱火的潘翁（右），坐在派出所內接受警方調查詢問。(圖／成功警分局提...
涉嫌持刀砍殺再縱火的潘翁（右），坐在派出所內接受警方調查詢問。(圖／成功警分局提供)

縱火

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