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為奪墓地 靈骨塔業者砸毀墓碑、挖遺骨藏匿

記者廖炳棋、蕭雅娟／台北12日電
在新北市八里經營靈骨塔事業的郭姓男子，看中陳姓家族在八里山區一處家族墓地，收購不成竟夥同天道盟張姓男子，砸毀墳墓墓碑，再將墳墓內骨頭甕挖出取走藏匿，台北市刑大獲報，逮捕過郭、張等人。(記者廖炳棋╱翻攝)
在新北市八里經營靈骨塔事業的郭姓男子，看中陳姓家族在八里山區一處家族墓地，收購不成竟夥同天道盟張姓男子，砸毀墳墓墓碑，再將墳墓內骨頭甕挖出取走藏匿，台北市刑大獲報，逮捕過郭、張等人。(記者廖炳棋╱翻攝)

經營靈骨塔事業郭姓男子，看中陳姓家族在八里山區一處400坪家族墓地，收購不成竟找天道盟張姓男子，先砸毀墳墓墓碑，再將墳墓內骨頭甕挖出取走藏匿，強逼陳姓家族將墳墓遷移。台北市刑大逮捕郭、張等人，依恐嚇得利未遂、發掘墳墓而盜取遺骨，及毀損等罪嫌移送，檢方聲押禁見郭、張二人，法院裁准郭男收押，張男以3萬元(台幣，以下同)交保。

警方調查，陳姓女子40年前花1000萬元，購買八里山區一處土地用作家族墓地，67歲郭姓男子在八里山區經營靈骨塔事業，陳女的400坪土地就在靈骨塔園區附近，郭男想擴展靈骨塔園區，找上陳女洽談收購，願以園區內的靈骨塔位提供給陳女家族；但陳女家族商議後仍決定留下土地。

郭嫌不甘，找來在八里地區活動的天道盟濟公會40歲張姓男子出面處理；張男原本就曾多次威脅替陳家打理墓地的楊姓工人，多次率眾恐嚇楊姓工人數千至數萬元。

今年3月，張男依郭男指示，恐嚇楊男聯絡墳墓家屬陳女出面，否則就要以挖土機將墓園剷平；陳女接獲消息不敢出面，不久陳女祖先墳墓的墓碑就遭張男砸毀，張再將墳墓內骨頭甕挖出藏匿，企圖以此手段強逼陳女遷移墳墓。

陳女事後向台北市刑大報案，警方在八里、五股等地同步拘提郭、張等五人，詢後移送士林地檢署，檢方以郭、張二人犯嫌重大，有逃亡與滅證之虞，向法院聲押禁見，法院裁准郭男收押，張3萬元交保；共犯黃姓男子檢方以1萬元交保，馬姓、張姓男子限制住居。

在新北市八里經營靈骨塔事業的郭姓男子，看中陳姓家族在八里山區一處家族墓地，收購不...
在新北市八里經營靈骨塔事業的郭姓男子，看中陳姓家族在八里山區一處家族墓地，收購不成竟夥同天道盟張姓男子，砸毀墳墓墓碑，再將墳墓內骨頭甕挖出取走藏匿，台北市刑大獲報，逮捕過郭、張等人。(記者廖炳棋╱翻攝)
在新北市八里經營靈骨塔事業的郭姓男子，看中陳姓家族在八里山區一處家族墓地，收購不...
在新北市八里經營靈骨塔事業的郭姓男子，看中陳姓家族在八里山區一處家族墓地，收購不成竟夥同天道盟張姓男子，砸毀墳墓墓碑，再將墳墓內骨頭甕挖出取走藏匿，台北市刑大獲報，逮捕過郭、張等人。(記者廖炳棋╱翻攝)

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