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男疑殺妻悶死兒後輕生 一家3口皆亡

台灣新聞組／台北10日電
新北市廖姓男子疑在家殺死妻子，再帶著未滿周歲稚子開車到台北市陽明山區，被發現時父子倆均陳屍車內。(圖／民眾提供)
新北市廖姓男子疑在家殺死妻子，再帶著未滿周歲稚子開車到台北市陽明山區，被發現時父子倆均陳屍車內。(圖／民眾提供)

新北市三重區昨發生家庭悲劇，一對中年夫妻近日傳疑為了小孩養育問題吵架，昨天丈夫疑用水果刀狠刺妻子七刀奪命，之後帶著未滿周歲兒子開車上陽明山，疑似悶死稚子後，自己也拿束帶勒頸，一家三口全喪命。

據了解，42歲廖姓男子與43歲劉姓女子結婚2年多，一起住在72歲鄭姓岳母名下、位於三重區的老舊公寓，夫妻倆今年生下兒子，四口同住，但三個大人都沒工作。夫妻和幼兒過往無保護通報、無脆弱家庭通報，也不是新北市福利人口。

鄭姓岳母昨天上午9時許外出，其餘三人在家，但鄭姓岳母下午5時許返回，發現女兒渾身是血，倒臥客廳地板已無生命徵象，女婿和孫兒則不見蹤影；她立即報案，劉女送醫急救後仍宣告不治，身上經查共有七處利刃穿刺傷，包括腹部四刀、頸部一刀、胸部兩刀。

警方到場採證，發現命案現場曾被清理過、門鎖沒有破壞痕跡、家中找到一把水果刀，但無血跡無法確定是否凶刀，而廖男案發之後不知去向，被懷疑涉有重嫌。

員警調閱相關監視器，發現劉女昨天中午12時在家餵奶，接近下午1時卻放聲尖叫約一分鐘即停止，丈夫廖男隨即抱著孩子出門，開車往陽明山行駛，大約下午3時到達台北市北投區馬槽橋下。

鄭姓岳母昨下午5時報案後，員警於晚間7時許找到廖男的車，父子倆在車內皆已氣絕；廖男疑似先悶死小孩，再自己拿束帶勒頸。士林地檢署今天相驗父子遺體，釐清死因，再轉由新北地檢署偵辦命案。

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