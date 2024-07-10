齒模比對確認母親遺體 唐治平仍質疑

檢警已確認死者身分，唐治平雖然震驚，仍無法接受。(取材自Instagram)

台灣男星唐治平母親上月被發現陳屍社區頂樓，他兩度看過遺體卻堅決不認屍，事件拖了月餘，新聞鬧得沸沸揚揚，檢警日前進行遺體齒模比對，最終確認就是唐母，他昨聞訊表示震驚，仍對警方抱持懷疑態度，還準備去報失蹤人口。

7月8日是唐母領屍最後期限，他拒領死亡證明，連近日搬家也搬到淡水原租處附近，只因「怕離家的媽媽找不到」。唐母遺體放置新北市立殯儀館已超過一個月，期間傳出檢警要求他做DNA親子 鑑定，但遭他否認，事情因此卡關。

幾個媒體人看他態度堅決，一度也發出質疑「也許唐治平說的是真的」，如今齒模比對結果出爐，唐治平經紀人回應：「我們會協助告知他留意地檢署的公文（需正式公文），如果他願意前往，也會陪同的。」

唐母事件爆發後，唐治平超過月餘一直是新聞的焦點，最令人費解的是他堅決不認屍，曾看住家監視器畫面，確認電梯裡的是母親，但又說頂樓陳屍者非母親，認定媽媽只是離家幾天就會回家，這些日子以來外界也伸出援手，希望幫忙處理事，唐治平也一一拒絕，不願接受母親死亡，只說若媽媽一直沒回家，就會去報失蹤人口協尋。

唐治平堅不認屍，卻經常被直擊在街頭閒晃，甚至脫掉上半身，露出瘦到皮包骨的身材，碰到路人的關心也拒絕，甚至將台灣居留證扔掉嚷嚷著想回泰國 ，狀態相當不穩定，經紀人和友人輪流陪伴，想幫忙卻也無計可施。

昨檢警調查，根據唐母生前到牙科就診紀錄，經齒模比對，確認死者身分，全案將交由警方依規定公告、收埋，但由於該案狀況特殊，屆時若無親屬認領，預計由殯葬處土葬，避免後續爭議。