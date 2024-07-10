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各路幫派送行太陽會總裁吳桐潭 警方重兵約制

記者游明煌、邱瑞杰、王聖藜／基隆9日電
天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭9日在基隆市舉辦告別式，數千人到場弔唁、場面驚人。(記者林澔一／攝影)
天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭9日在基隆市舉辦告別式，數千人到場弔唁、場面驚人。(記者林澔一／攝影)

太陽聯盟精神領袖吳桐潭5月22日病逝於台大醫院，享壽75歲，昨辦告別式。吳生前交友廣闊，道上輩分高，不少幫派參與公祭。警方派重兵約制，要求不能亮出幫派旗號、公開串聯，會場周邊設置臨檢站，荷槍實彈執勤，逐一確認進場人士身分，嚴防意外發生。

昨告別式場面浩大，最高檢察署罕見發新聞稿，指檢警嚴加戒備，會強力執法，如有幫派分子藉機挑釁、鬧事，最重將面臨3年徒刑的刑事責任。

吳桐潭在基隆百福社區發跡及成長壯大，走過腥風血雨江湖歲月，黑白兩道都曾是頭疼人物；他出生基隆田寮港，在百福社區發跡、拓展勢力，太陽會多名要角也都曾住在百福社區，百福曾發生過多起和太陽會有關槍擊事件。

告別式場設在基隆六合停車場，昨天上午9時舉辦家祭，上午7時許周邊人車開始增多，基隆市警方在附近設置多個臨檢點，還申請保一總隊、刑事局支援，共投入915名警力維安。基隆地檢署二名主任檢察官也進駐前進指揮所。

基隆警二分局長楊宗昆說，告別式循禮法儀式活動，警方無意見，但若其它行為涉及違反組織犯罪條例等情事，就會嚴正執法。

由於送行車隊、陣頭陣容龐大，警方和治喪委員會事前協調分成兩路出發，靈車和送行的36輛勞斯萊斯、108輛阿法行駛市區道路前往市殯，至於陣頭則是走六合街越過月眉山，從過港路前往市殯。因為不是交通尖峰時段，對交通影響並不大。

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