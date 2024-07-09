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涉賣未成年性影像被逮 尿遁墜樓亡

台灣新聞組／台北9日電

林姓男子涉嫌參與經營Telegram群組販售未成年性影像，8日在新北市住家被警方搜索拘提，從19樓墜落不治；據調查，他多次要求如廁，從廁所窗戶跳出，警方正釐清執行人員有無疏失。檢警是從色情網路論壇「創意私房」案輾轉追出此案。

本報系聯合報報導，檢警調查，24歲林姓男子從事工程師，擔任販售未成年性影像某Telegram群組的核心幹部，刑事局偵9大隊第一隊及桃園、台南市刑警大隊共辦，8日中午12時許前往他新北板橋區住處搜索拘提，他父親也在場。

警方搜查電腦，尚未拘提及上銬，林多次要求上廁所，警方原要他留門縫，但最後一次他關上門，從窗戶跳出，自19樓墜落，官警第一時間疑未注意，林經送醫急救，下午1時30分宣告不治。

刑事局表示，台中地檢署指揮偵辦兒童及少年性剝削防制條例專案，林趁隙跳樓經送醫不治，跳樓原因及涉案情節待追查，並釐清執行人員有無疏失。

刑事局2021至2022年查獲創意私房犯嫌，發現有會員外流性影像，設Telegram群組「SCP」販售未成年性影像，犯嫌誘使少女自拍性影像傳送，恐嚇自慰、吃排泄物、在身體刻字或以尖銳物刺胸部及下體，86名少女被害，去年查獲6名犯嫌，中檢12月依兒少性剝削條例、組織犯罪防制條例起訴。

檢警從SCP案追出，某Telegram群組也販售未成年性影像，昨鎖定林等10餘人搜索拘提。

另據中國時報、ETtoday報導，林姓男子所涉案件，並非昨天正在台灣高等法院審理的「創意私房」，但犯罪手法雷同，也是疑似偷拍、散布未成年數位性影像。但林嫌並未上傳影像，可能是群組的管理者。「創意私房」為色情網路論壇，裡面充斥各種非法偷拍、未成年色情等非法影像，藝人黃子佼更是該網站的高階會員，硬碟中存有超過百部女子私密影片。

黃子佼

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