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南市區漁會理事長林士傑遭槍殺 檢警：涉疑重大利益

記者黃宣翰、萬于甄、謝進盛／台南9日電
南市區漁會理事長林士傑8日在住家門口遭槍擊，送醫不治。（圖／民眾提供）
南市區漁會理事長林士傑8日在住家門口遭槍擊，送醫不治。（圖／民眾提供）

台南市區漁會理事長林士傑昨天清晨在住處前遭槍手伏擊，身中多槍送醫不治；出身「江湖」的他，捲入本屆議長賄選恐嚇案被訴，一審判決無罪，女兒是現任市議員，遇襲身亡震撼地方。檢警初步調查，歹徒持雙槍犯案，行凶後獨自駕車逃逸，在沒有監視器的偏僻處棄車並燒毀衣物與凶槍，研判有縝密的犯罪計畫，且凶手可能已潛逃出境。

南市區漁會理事長林士傑8日在住家門口遭槍擊，送醫不治。（取材自林士傑臉書）
南市區漁會理事長林士傑8日在住家門口遭槍擊，送醫不治。（取材自林士傑臉書）

林士傑平日和母親居住在台南市新樂路的五樓透天宅，他住四樓、母親住三樓。林母說，兒子每周一會比她早起外出爬山，是友人打電話給她，她才知道兒子遇襲。林士傑的女兒、市議員林依婷則哽咽說，爸爸近期生活作息很正常，不清楚為何會發生這樣的事情。

來源：聯合新聞網

警方調查，昨天清晨5時許，綽號「土雞仔」的林士傑（52歲）準備出門爬山，他見司機已將皮卡車停在屋前，先取下車後斗的寵物籠放在屋前，準備轉身上車之際，突然一名持雙槍的男子從旁竄出，朝他胸部射擊十多槍後逃逸。

司機聽到連串槍響，一時也慌了手腳，緊急下車察看，槍手已穿越馬路逃逸；這名司機說，他負責開車載林士傑出門運動，因車子停的比較前面，槍擊案發生時他正好在倒車，聽到「碰！碰！碰！」聲響，僅短短幾秒，他見林倒臥血泊中，立刻通報消防員搶救。

台南市消防局清晨5時45分接獲槍擊受傷報案，趕抵現場發現林士傑已失去生命跡象，雖緊急送往奇美醫院搶救，仍舊傷重不治。警方獲報趕抵現場，拾獲11個彈殼，研判槍手起碼開了11槍。台南地檢署檢察官會同法醫相驗，發現死者頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初判死者頸部及胸腔中彈為致命傷，今天將安排遺體電腦斷層掃描及解剖鑑定。

來源：聯合新聞網

根據民眾提供的監視畫面，槍手事先將一輛灰色轎車停在林士傑住處對面的公園旁，在林宅附近觀察一段時間，見林出門後就上前開槍行凶，隨即跑步跨越馬路駕車逃逸，在新建路53巷的停車場棄車；歹徒棄車時，脫下犯案時穿著的衣物及鞋子，連同犯案凶槍兩把一起堆在車內燒毀滅證。

由於凶嫌至少正面連開11槍，手段凶殘就是要讓林士傑斃命。「被槍殺身亡讓人很意外，事前根本毫無徵兆。」熟識林士傑政界及道上兄弟直言，近期未聽聞林士傑談到與人過節，即便是早年生意競爭，抑或他涉入正副議長賄選可能引起糾紛，但不至會送命才對。

據透露，林士傑最近曾告訴安平在地的親近友人，有某方面的人透過管道表示想從安平港附近海域「運一些東西進來」，對方希望林士傑能幫忙或協助卻被拒絕；林士傑並未告訴友人對方所謂的「東西」是什麼，也強調彼此對話氣氛和緩、沒有撕破臉鬧僵，但友人質疑會否與此事有關？

據了解，林士傑捲入議長恐嚇賄選案後，幾乎已不管地方事，近年更未與人發生糾紛，檢警研判引起殺機的原因恐怕與重大利益糾紛有關。

台南市警察局長廖宗山表示，槍擊案疑似與私人恩怨有關，警方已鎖定特定對象偵辦；最高檢察署則呼籲槍手自首投案，檢方將依證人保護法「汙點證人」規定做好身分保密。

槍擊 自駕車 寵物

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