台婦打莫德納新冠疫苗 5分鐘後過敏身亡 獲賠150萬台幣
台灣衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）日前召開會議，針對疫苗藥害救濟事件進行審議，一名90多歲婦人，在接種莫德納新冠疫苗出現臉色蒼白、血壓下降等現象，急救後不治，被診斷為過敏性休克反應，認定與疫苗相關，獲賠150萬元台幣(4.63萬美元)。
疾管署發言人曾淑慧表示，該名90老婦人是位機構住民，本身有多重慢性疾病，包括高血壓、氣喘、甲狀腺亢進、帕金森氏症、糖尿病、血脂異常等，莫德納在接種完疫苗5到10分鐘就出現臉色蒼白、血壓下降等現象，院方立刻進行急救，但個案急救後仍無生命徵象。而婦人是在2022年7月接種，接種的是舊的疫苗，而非去年9月才開打的XBB疫苗。
根據VICP審議資料，該名個案居住在彰化縣，在接種疫苗後，即出現臉色蒼白及血壓下降而後死亡，病理解剖報告記載肺臟發現肥大顆粒細胞存在，符合過敏性休克反應，加上個案屬高齡族群，本身有氣喘、高血壓性心臟病及糖尿病等多重疾病史，屬加重過敏性休克反應因子。
VICP研判，個案死因與接種新冠疫苗（Moderna）相關，依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金150萬元台幣、喪葬補助30萬元台幣。
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