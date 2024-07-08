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底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

男遭打死藏屍衣櫃 警逮3共犯

記者張議晨／高雄8日電
涉嫌殺害許姓男子的陳男等3嫌，被檢方聲押。(記者張議晨／翻攝)
涉嫌殺害許姓男子的陳男等3嫌，被檢方聲押。(記者張議晨／翻攝)

高雄市鼓山區美術館特區豪宅6日傳出凶殺命案，一名男子陳屍陳姓住戶家衣櫃，身上多處傷痕，死亡近兩天，經確認死者身分為38歲許姓男子，檢警原以為僅陳姓男子涉案，後來從初詢筆錄掌握陳男胞姊、呂姓友人也涉嫌藏屍。

6日下午近4點，陳男母親跑到鼓山警分局龍華派出所，急稱家裡發生命案，警方趕到陳家社區大樓後，詢問陳姓男子（22歲）屍體藏放處，結果在房間衣櫃發現一名年約20多歲的男子已身亡，屈身裝在手提袋藏在衣櫃中。

警方查出，陳男與許男是朋友關係，2人同為詐欺車手，上月底許男暫住陳男家中，起初許男還能自由進出，但雙方疑為了9,251美元（約台幣30萬元）的「水錢」起爭執，陳男為追討欠款，在屋內朝許男施虐。

5日凌晨3時許，許男在陳男房內失去呼吸，陳著急打給胞姊，當天清晨5時許，陳女到場後，急請呂姓友人到場協助，清洗屍體後原計畫棄屍，最後因故作罷，暫時將許男屍體藏在衣櫃。

6日陳母得知兒子房內藏屍，嚇得跑到派出所報案，檢警昨相驗，許男身上、頭部有多處刀傷及擦挫傷，疑似生前遭殘忍凌虐，陳男否認殺人，辯稱僅打許男一下，其他傷勢為許跌倒造成，因涉案三人供述不清，雄檢昨晚複訊後，聲押陳男、陳女、呂男等3人。

美術館 詐欺

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