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南市區漁會理事長遭槍殺 涉議長賄選案一審無罪

記者黃宣翰、萬于甄／台南8日電
台南市區漁會理事長林士傑8日遭槍擊身亡。(圖／翻攝自林士傑臉書)
台南市區漁會理事長林士傑8日遭槍擊身亡。(圖／翻攝自林士傑臉書)

台南市區漁會理事長林士傑今清晨5點在住家門口遭近距離槍擊，身中6槍送醫搶救不治。52歲林士傑綽號「土雞」，曾參選南市議員失利，市長黃偉哲上任後聘為農產運銷公司總經理，不過去年捲入正副議長賄選疑案一度遭羈押，他也宣布退出民進黨，在地方政壇仍扮演關鍵角色。

政界人士說，林士傑曾走過「江湖路」，與地方黑道熟稔，後來從商有成，黃偉哲當選台南市長後，聘林士傑為農產運銷公司總經理，被視為親市長派。

林士傑2018年代表民進黨參選南區、安平區的市議員，是該選區落選頭，後來黃偉哲聘他當農產運銷公司總經理，並在2021年的台南市區漁會改選，與親近立委陳亭妃、前議長郭信良的蔡鴻榮激烈競爭，獲取較多席理監事席次，順利當選理事長。

林士傑曾任民進黨南市黨部執行委員，議員失利後讓女兒林依婷接下從政棒子，她當過南市府副發言人，2022年參選南區、安平區議員順利當選，在選民服務、議會問政表現出色。

去年檢調偵辦正副議長賄選案，林士傑被指控將國民黨的市議員「請上車溝通」涉恐嚇，他為此臉書貼文稱「政治無是非」，宣布退出民進黨；去年1月6日他赴地檢署為正副議長接受訊問後，檢方以說詞和相關人有出入，且遲未到案，依逃亡、串證之虞聲請羈押禁見獲准。

林士傑開庭稱「我沒有恐嚇」，全案法院一審認為，國民黨議員沒因林士傑的言詞而心生畏懼，不構成恐嚇，判無罪，此案二審原排定本周開庭。

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