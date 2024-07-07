台南議員父遭伏擊亡 頭頸臉中6槍 兇手預謀致死意圖明顯

林士傑手下開皮卡車到林宅前，還未接到林士傑，就親見林在門口遭人伏擊身亡。(記者黄宣翰/攝影)

台南市區漁會理事長林士傑，也是台南市議員林依婷的父親，他今天清晨約5點40分從台南市新樂路住處前要外出爬山時，才走出住處即遭到門口槍手近距離伏擊，歹徒連開11槍，林的手下才開車抵達來不及反應，即見林中槍倒血泊緊急送永康奇美醫院仍急救不治。

林士傑手表示，他剛開黑色皮卡車到場，都還未下車，就見一名槍手上前對林開槍，隨即往健康路二段方向逃逸。警方說，已鎖定接送車輛。

警方表示，凶手是預謀性犯案，事先掌握林士傑作息，正調閱監視錄影畫面，追查在逃接應共犯。鑑識人員在場採證，找到11枚彈殼。據了解，林胸頭頸共有6個彈孔，是否有貫穿，需等到相驗才能步釐清。林士傑平日和母親居住在新樂路5樓透天民宅，林士傑住在4樓，林母住在3樓。

案發後，警方研判槍手持短槍作案，當時連停在民宅前2輛計程車車頂、右後座玻璃也有彈孔。

林士傑過去曾參選台南市南區與安平區的市議員失利，後來改推女兒林依婷參選本屆市議員當選；他則換跑道，參選台南市區漁會理事長成功上壘；本屆台南市議會議長選舉，邱莉莉涉賄選案喧騰一時，他也捲入其中，被控涉嫌恐嚇議員方一峰，不過一審判無罪。

過去林士傑走過「江湖路」、犯過案，後來改經商、參政，也力挺民進黨 ，至於為何會遭槍擊 身亡？警方正積極調查釐清林與他人的恩怨、過節，追查槍手及犯案動機。