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狂風暴雨 福懋鷹架崩塌2死3傷

記者陳雅玲、魯永明／雲林7日電
雲林縣福懋科技新建廠房發生鷹架大量掉落事故，造成二死三傷意外。記者陳雅玲／攝影
雲林縣福懋科技新建廠房發生鷹架大量掉落事故，造成二死三傷意外。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市福懋科技公司第五廠外的鷹架昨天下突然被狂風吹落，造成二死三傷重大工安意外，福懋科技總經理張憲正說，當時瞬間出現大風，五名員工經過時被倒塌的鷹架壓到，橫生意外，對員工死傷深感遺憾。雲林縣府表示，工程已勒令停工。

斗六市昨午出現強風大雨，福懋科技新建廠房疑不堪風雨吹襲，下午4點12分突然發出「碰」一聲巨響，大量鷹架板塊如瀑布般傾瀉，當時位於一旁的福懋科技、福懋興業公司正值上下班交班時間，有員工路過被鷹架板塊壓住，廠方人員說，昨天沒有施工，死傷者都是進公司上班的職員，意外原因待釐清。

死者為40歲張男、45歲柯女，皆為福懋科技員工。另外張姓、趙姓、左姓員工受傷送醫，其中張女為福懋興業員工，其餘二人為福懋科技員工。死者柯女先生也在福懋上班，他昨天休假，下午突然接到公司電話詢問太太是否已回到家，才知悉妻子發生意外，直呼事發太突然。

目擊民眾表示，當時斗六狂風暴雨，比颱風還誇張，突然聽到碰一聲，以為是打雷，跑出家門一看，發現大量鷹架掉落，非常可怕。有員工因為遲到，來不及進入廠區，到現場時發現鷹架倒塌，無法進去，也有員工晚下班，躲過一劫。

現場搜救總指揮官蕭清文說，工程外圍鷹架搭設高度約40公尺、長80公尺，掉落的鷹架板塊近千塊，受困15人已獲救，另疏散10名員工。

福懋科技做記憶體封裝，1990年由台塑關係企業的福懋興業公司投資創立，共有五個廠，是經營績效卓越的上市櫃公司，新建廠房為五期擴廠工程。張憲正表示，施工廠房為福懋科技第五期擴廠工程，去年11月動工，預計年底完工。

雲林縣府勞青處長張世忠說，勞動部職安署要求勒令停工，今天會檢視有無違規狀況，最高裁罰30萬元台幣（約9256美元）。

暴雨 投資

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