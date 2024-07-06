台攝影師向妻子坦言外遇 不但與小三同居 還與小四車震照鐵證

台南一名莊姓男子被妻子控外遇小三、小四，小四還把兩人在車上的性愛照片上傳網路。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

台灣一名莊姓攝影師與妻子結婚五年多，遭指控自去年9月起行蹤不定，某日返家時向妻子坦承有外遇，丈夫經常出入、夜宿小三家，外出時也不避諱親密舉止，追查時意外發現還有小四，小四更將與丈夫車震性愛照片放上網站，妻子提告求償，法官判莊分別與小三、小四連帶賠償30萬、25萬元台幣（約9245、7705美元）。

莊主張，五年前結婚後，因工作關係與妻子分隔兩地，偶然發覺妻子疑似出執，曾質問她，妻子坦承曾與外人發生關係，並保證不會再犯。未料，事後又發現妻子私人iPad裡的LINE 對話軟體有與數名身分不明男子大量曖昧甚至約炮的對話。

他指出，當下身心受創到醫院求診，經確診為恐慌症，迄今仍持續服藥控制。他表示，想與妻子離婚，妻子向母親求情，試圖挽回婚姻，但他未感受到妻子的改變。兩人在價值觀、財務、家事、甚至親密關係上均出現重大衝突，他多次提議結束婚姻關係，均遭冷漠以對。

小三及律師主張，莊因夫妻關係長期緊張發生爭吵，導致自身恐慌症狀日益嚴重，已無法再與妻子相處，主動搬離自宅，改向她承租其住所居住，並強調二人並未發生性關係。小四及律師則對元配追加起訴她及其證物不爭執，惟爭執元配請求金額過高。

台南地院認為，元配主張丈夫自去年9月起，即離開她與丈夫同居住所，與小三同居，且有逾越一般朋友關係親密行為；另丈夫與小四間則發生性關係，並將性愛影片上傳社群網站 及其他不特定公眾可得瀏覽觀看公開網站事實，並有莊坦承與小三外遇錄音、夜宿進出小三家錄音錄影光碟及照片、莊與小四性愛照片等資料佐證。

台南地院指出，莊等人不否認證據的真正性，足認定他與小三間有同居事實，且兩人關係甚為親密，已然超出一般普通朋友間情誼，明顯逾越社會一般男女社交分際，以及他與小四發生性關係事實，均影響他與元配夫妻間忠誠、互信基礎，足以破壞其婚姻共同生活圓滿、安全及幸福。

台南地院也說，莊以元配曾於2019年間有上網約炮，對婚姻不忠誠的事實，造成其身心重大傷害，意圖合理化其侵害行為，縱認元配倘有其他對於婚姻不忠誠行為，宜另案訴請元配求償，不應與本件混為一談。

法官審酌莊與元配婚姻關係現況，被告三人加害程度，以及元配所受精神上痛苦情形等一切情狀，認莊與小三應連帶賠償30萬元台幣；莊與小四應連帶賠償25萬元台幣，可上訴。