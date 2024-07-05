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新住民攜女輕生 母碧潭哄拍照卻鬆手 小姊妹溺亡

台灣新聞組／台北5日電
大陸籍簡姓女子帶十歲、九歲女兒在新北市新店區碧潭風景區走下水，兩名女童溺水身亡，前天被消防隊尋獲，警方封鎖現場採證。(記者王長鼎／翻攝)
大陸籍簡姓女子帶十歲、九歲女兒在新北市新店區碧潭風景區走下水，兩名女童溺水身亡，前天被消防隊尋獲，警方封鎖現場採證。(記者王長鼎／翻攝)

大陸籍簡姓女子本月2日帶十歲、九歲女兒，在新北市新店區碧潭風景區走下水，兩名女童被沖走溺水，簡上岸後報案，消防隊尋獲兩女童遺體。警方調查，簡隨台灣籍丈夫來台居住一年，稱因生活習慣常與公婆爭執，氣憤帶女兒下水，事後很後悔，昨依殺人罪嫌移送，檢方聲押禁見。

警方查出，34歲簡姓女子是湖南省人，在陸從事紋眉師，47歲丈夫赴陸在台商公司工作，雙方經友人介紹認識，結婚11年育有兩女，原本住大陸；簡兩年前眼睛受傷而視力減弱，無法從事紋眉，加上公婆年事已高，去年7月帶女兒依親居留，丈夫從事保全業，她沒有工作。

據調查，本月2日上午10點多，簡帶兩女兒到碧潭，從岸上牽女兒走下水，以拿手機幫女兒拍照為由鬆手，兩女童被水流沖走，沉入水中；簡游上岸，在碧潭呆坐及遊盪一天，丈夫發現妻小沒回家，聯絡不上，當晚7點多赴中和警分局南勢派出所報案請求協尋。

前天晚間8點多，簡下水找女兒未果，一小時後赴新店警分局碧潭派出所報案，稱帶女兒下水後，女兒被沖走，「我很後悔，可以幫我找女兒嗎？」警方趕抵現場，消防隊獲報出動船艇在碧潭渡船頭上游新店溪畔搜救，9點半在溪水邊草叢發現兩女童，均無生命跡象，警方封鎖現場採證。

簡神情落寞，稱與丈夫和睦，但因生活習慣不同，且她聽不懂台語，常被公婆指責，案發當天上午又與婆婆口角，一氣之下帶女兒出門到碧潭下水，非常後悔。

檢方相驗，兩女童無明顯外傷，研判溺斃，指示冰存遺體，擇期解剖確認死因。警詢後將簡依殺人罪嫌移送台北地檢署。

依親

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