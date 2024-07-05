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「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪都判8年

記者王聖藜／台北5日電
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。(取材自臉書)
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。(取材自臉書)

有「華爾街女神」之稱陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害小姑陳淑昭，與楊儒杰、詹勝雄四人依家暴殺人未遂罪起訴；台北地院今天宣判，胡青青、陳莉婷均判處有期徒刑8年，楊判刑3年6月，詹辯論庭未到，另案審結。

此外，胡青青、陳莉婷、楊儒杰另對陳淑昭犯下家暴傷害案，法官再各對三人判處有期徒刑1年、1年1月、10月。可上訴。

陳莉婷過去在臉書宣稱自己是「華爾街女神」，有媒體報導她是台灣第一位獨立女交易員，但曾缺乏金融證照卻收取2949萬元台幣學費開課教投資，依違反證券投資信託及顧問法遭法辦。

檢警調查，陳莉婷的母親胡青青疑因財產分配問題和小姑陳淑昭常有口角，2022年6、7月胡青青騙走陳淑昭的身分證冒名提款。2022年8月陳淑昭發現後，要求胡青青母女共同寫下切結書，種下親戚間殺機。

據了解，陳莉婷的父親原是台北市信義區地主的獨子，分得不少家產，父親死後，陳莉婷和母親胡青青覬覦其他家產，常對陳淑昭家暴，陳淑昭因此聲請家暴保護令，但陳莉婷、胡青青早寫下犯罪計畫書，想著手謀財害命。

檢察官指控，2023年9月29日胡青青找共同捲入吸金案的楊儒杰、詹勝雄協助，原本計畫由胡青青利用陳淑昭到社區運動中心運動時，先將陳淑昭擊昏，再用銀髮族使用的健步車把陳淑昭送到地下室詹的車子上，再載去戶外製造假車禍。

不過，胡青青在住處8樓電梯門口行凶時，伏擊失敗，於是打電話請陳莉婷幫忙，母女合力將陳淑昭推落在逃生梯間，共同以鐵鎚、保鮮膜盒重擊陳淑昭，陳淑昭被攻擊後大聲呼救，鄰居發現踹開關閉的安全門，救出陳淑昭，警方獲報逮捕胡青青、陳莉婷，再追出楊、詹。

檢警偵訊時，胡青青想一肩扛責，檢方訊後聲押胡青青、陳莉婷、楊儒杰三人獲法院裁准，羈押迄今，胡青青偵查中收押期間，抄寫多份佛經求表示悔過，檢方2023年11月依共同殺人未遂等罪嫌起訴胡青青、陳莉婷、楊、詹四人。

家暴 華爾街 投資

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