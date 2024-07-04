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癌末妻車上狂吐 老公停路肩急救…卻遭檢舉開罰

記者曾健祐／台中即時報導
台中高等行政法院。（記者曾健祐／攝影）
台中高等行政法院。（記者曾健祐／攝影）

台灣一名陳姓男子開車經雲林台61線被檢舉行駛路肩遭開單挨罰4000元台幣(約123美元)，陳提行政訴訟主張，當時載癌末失能的妻子，對方突嘔吐不止怕她噎死才臨停路肩急救；法院除勘驗影像也詢問醫師，認為陳為了保護妻子生命，才不得已行駛路肩，符合緊急避難阻卻違法事由，判撤銷原處分，可上訴。

經查，陳男2023年4月16日開車經雲林縣口湖鄉台61北上255.2公里處，因行駛路肩被民眾行車記錄器拍下檢舉，雲林警方認定有「行駛快速道路違規使用路肩」開單舉發，由台中監理所依違反道路交通管理處罰條例，裁處罰鍰4000元台幣。

陳不服提行政訴訟，主張當時載著癌末的妻子，且她多次因腦部、胸部手術失去行動機能，當時妻子突然嘔吐不止、滿口穢物，他必須立即處理以免噎到致命，才停靠路肩對妻子緊急救護，認為是行政罰法第13條緊急避難行為，也有提出醫生報告佐證。

台中監理所抗辯稱，陳男僅能證明妻子病況，但違規當時，是否適用緊急避難仍真偽不明，且陳行駛路肩時，當審酌自己有無兼顧需特別照料的同行者狀況，以判斷他駕車能力、同超乘客能否負荷，認為不符緊急避難要件。

台中高等行政法院勘驗行車記錄器，發現陳男車子進入路肩後緩慢行駛，確實可能因車內乘客嘔吐才減速，法院也詢問陳妻的醫師，對方也說，陳男曾向他提及開車在快速道路時，妻子突然嘔吐的情況。

法院認為，陳男當時使用路肩，是為保護妻子生命、身體不得已之必要手段，行駛路肩所造成交通秩序法益侵害，與陳男保全妻子生命、身體法益相較，顯然前者較輕，且無其他方式可選擇，認為該當行政罰法第13條緊急避難之阻卻違法事由，判處撤銷原處分。

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