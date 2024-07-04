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涉持有少年私密片 炎亞綸獲判緩刑

台灣新聞組╱台北4日電
炎亞綸。(本報資料照片)
炎亞綸。(本報資料照片)

台灣男星炎亞綸先前被控拍攝持有少年私密片一審獲判緩刑，另一名陳姓男子判處得易科罰金刑4月。由於2日為上訴期限最後一天，檢方僅對陳男提起上訴，其餘無人上訴，炎亞綸獲判緩刑確定。

據指出，士林地檢署審酌卷證內容，認為一審判決對無故持有本案性影像的陳男量刑過輕，因此依法於上訴期限前提起上訴。此外，炎亞綸及本案被害人於上訴期限前，均未提起上訴，因此炎亞綸獲判緩刑確定。

全案起於，被害人於2023年6月指控於未成年時期與炎亞綸（本名吳秉孺）交往，但遭炎亞綸拍私密片還外流。

士林地檢署查出，炎亞綸於2017年認識當時未滿18歲的被害人，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片並傳給網友，因此依法起訴。

士林地方法院審酌炎亞綸坦承犯行，獲被害人原諒，也與被害人達成調解，並已履行部分款項，且被害人同意給予緩刑，依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等罪，就不得易科罰金部分判刑4月，另判刑7月得易科罰金，緩刑3年。

士院另諭知炎亞綸於緩刑期間付保護管束，應履行調解筆錄內容，包括賠償的承諾，若未履行，檢察官得依法聲請撤銷緩刑，並執行不得易科罰金部分的4月徒刑。

另方面，同案被告馬來西亞籍陳姓男子為炎亞綸友人，由於陳男犯後向被害人致歉，但審理時否認犯行，也未與被害人和解，依個資法判刑4月，得易科罰金。由於檢察官僅對陳男提起上訴，此部分將由二審台灣高等法院審理。

炎亞綸

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