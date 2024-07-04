家庭悲劇 陸配負氣攜女尋短卻獨活 警朝遺棄致死偵辦

新北市新店區碧潭渡船頭昨晚驚傳一對姊妹溺水身亡，疑陸配媽與家人爭執負氣攜女離家尋短，陸配媽卻獨活，警方封鎖現場漏夜採證。(記者王長鼎／攝影)

新北市新店區碧潭昨晚傳出家庭悲劇，警方接獲一名女子報案，她聲稱前天因與丈夫及公婆發生口角爭執，一氣之下帶兩名女兒至新店碧潭跳水，兩名女兒當場溺水而她卻自行游上岸，昨晚到碧潭找不到人，二度尋短未果向警方報案求助，消防人員昨晚尋獲年僅9歲及10歲的兩名溺水姊妹但都已無生命跡象，警方已派遣鑑識小組前往現場採證並通知家屬；連夜移置新北市立板橋殯儀館，今將依規定報請檢察官相驗以釐清死因。

新北市消防局昨天晚上9時12分接獲警方通報，新店區碧潭風景區渡船頭有人溺水，出動船艇於9時35分尋獲一對姊妹，但兩人都無生命跡象。警方現場漏夜採證後，今天凌晨12時許，將姊妹兩人移置新北市立板橋殯儀館，今天將依規定報請台北地檢署檢察官相驗以釐清死因，警方目前朝遺棄致死罪嫌方向偵辦。

據了解，新店警方昨晚9時接獲該名34歲陸籍配偶報案，她聲稱前天上午10時因與47歲丈夫及公婆發生口角爭執，一氣之下從新北市中和區帶其兩名年幼女兒至新店碧潭跳水，兩名女兒當場溺水而她自行游上岸，因該名陸配前天上午攜女離家後，至晚未歸，其丈夫前晚7時許報警協尋；該名陸配前晚自行游上岸後，獨自一人流落在碧潭旁的捷運 新店總站，昨晚8時她再度前往碧潭找不到人，二度尋短未果後自行至派出所報案。

警方與消防人員昨晚9時35分在碧潭渡船頭水域尋獲年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹，但都已無生命跡象，警方已派遣鑑識小組前往現場採證並通知家屬；死者父親與年邁雙親在家屬陪同下，前往現場指認後，連夜在派出所製作指認筆錄，後續將依規定報請檢察官相驗以釐清死因。該女子也被警方帶返派出所，了解事發原因及相關責任歸屬，不排除涉有加工自殺嫌疑。

新北市社會局表示，個案沒有脆弱家庭及家暴 通報，也查無福利身分。新北市教育局 表示，學校在接獲消息的第一時間，校長與教務主任立即趕往派出所關心，並陪伴家屬處理後續事宜。校方表示，兩位學生在校表現乖巧良好，亦非列管高關懷家庭。